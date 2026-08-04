'Revels Beyond the Galaxy', la exposición de 'Star Wars' en Barcelona que muestra 150 piezas de las películas

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Casa Cupra Raval reúne en la exposición 'Rebels beyond the Galaxy' piezas originales utilizadas en los rodajes de la saga de 'La guerra de las galaxias', en una muestra comisariada por el coleccionista Alfredo Calles.

Bajo el concepto 'De un fan para fans', la muestra reúne una selección de piezas originales, figuras a tamaño real, bustos, dioramas, cascos, naves y objetos de colección procedente de una de las colecciones privadas más completas de Europa, informa Casa Cupra Seat.

Entre las piezas más destacadas de la exposición, que se podrá ver desde este martes al 22 de septiembre, figuran un fragmento original de la Estrella de la Muerte utilizado en la película de 1977 o un traje original de soldado rebelde empleado en ese rodaje.

También incluye una máscara de producción de un 'ewok' de 'El retorno del Jedi', restaurada por Tom Spina, así como piezas de escenografía de 'El ataque de los clones' y autógrafos de autores, miembros del equipo de rodaje y especialistas en efectos especiales.

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Todas las piezas de la exposición

La exposición nace de la pasión de su comisario, Alfredo Calles, quien ha dedicado años a reunir la colección con el propósito de compartirla con otros aficionados.

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La exposición cuenta con más de 150 piezas entre figuras a tamaño real, maquetas, vestuarios y material original de los rodajes. Desde los trajes más míticos como el que vestía uno de los guerreros rebeldes en una de las escenas finales de la primera película hasta los últimos detalles que se utilizaron para cada una de las creaciones que ya forman parte de la historia del cine y del mundo de ficción.

Este escenario también se ha convertido en un punto de encuentro entre generaciones, desde quienes vieron revolucionar el cine de efectos especiales en el 77 hasta los fans más jóvenes. 'Revels Beyond the Galaxy' es una exposición que estará hasta el veintidos de septiembre en Casa Cupra Reval y que reúne más de 150 objetos relacionados con la saga galáctica, entre trajes originales, maquetas, dioramas y objetos de colección.