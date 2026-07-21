Cádiz, Sevilla y Huelva, nominadas a los 'oscar' de las localizaciones por el rodaje de 'El joven Sherlock'

Manuel Pimentel 21 JUL 2026 - 07:30h.

La artífice de este trabajo es la localizadora segoviana Irene Manrique, nominada en la categoría de Series de Época en los LMGI Awards

Además de Cádiz, Jerez de la Frontera, Sevilla y Huelva se convirtieron en plató de rodaje de la serie

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CádizEl talento andaluz está nominado este año a los premios LMGI Awards, considerados los 'oscar' de los localizadores de producciones cinematográficas y televisivas de todo el mundo.

Cádiz, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, Sevilla y Huelva han acogido el rodaje de 'Young Sherlock', la serie creada por Guy Ritchie para Prime Video, y que ahora han sido nominados a los premios de la Location Managers Guild International.

En estos lugares actuaron los protagonistas de la serie, como los actores Hero Fiennes Tiffin (Sherlock Holmes), Dónal Finn (James Moriarty) y Zine Tseng (la princesa Gulun Shou'an / Xiao Wei).

La responsable de este trabajo es la localizadora segoviana Irene Manrique, nominada en la categoría de Series de Época. Durante el rodaje ha contando con la colaboración del localizador Alberto Molina, integrante del equipo de localizaciones de la serie.

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Cádiz, ciudad de 'oscar'

Cádiz se convirtió durante varias semanas en uno de los escenarios principales de la producción televisiva. Sus calles empedradas, sus fachadas encaladas y sus icónicos miradores al mar sirvieron para conseguir la esencia visual y arquitéctonica del Londres y París del siglo XIX.

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Lugares emblemáticos del casco histórico como la Plaza de Argüelles, el barrio de San Carlos, Plaza Mina y Plaza de la Candelaria se transformaron durante varias semanas de rodaje en el París de 1871.

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Jerez de la Frontera acogió los decorados del Folies Bergère además de una recreación de la Medina de Constantinopla. El palacio del Recreo de las Cadenas, actual sede de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, se utilizó para recrear el Hotel Thérèse de París en la ficción. También sirvió como decorado el Alcázar de Jerez.

Sevilla y Huelva, bajo la 'lupa' de Sherlock

Pero Cádiz no ha sido la única ciudad andaluza presente en la serie. El rodaje ha recorrido durante varias semanas distintos enclaves de Andalucía como Sevilla.

Ubicaciones como el emblemático Real Alcázar y la Casa de Pilatos y la Real Fábrica de Tabacos -sede del rectorado de la Universidad de Sevilla-, fueron seleccionados por los localizadores de la serie para recrear las exóticas calles de Constantinopla

Además, en Huelva, las antiguas explotaciones mineras de Nerva y Riotinto también acogieron en marzo de 2025 las grabaciones de varias escenas de la serie, siendo también escenario de las pesquisas del detective más famoso del mundo, con la Peña de Hierro como uno de los lugares protagonistas del capítulo final.

Ronda, nominada con 'Las siete esferas'

Además de las localizaciones de la serie 'El joven Sherlock', la ciudad de Ronda (Málaga) también ha sido nominada en esta edición de los premios LMGI Awards gracias al trabajo de Enrique Martín Guadamuro en la miniserie 'Las siete esferas', una adaptación de la novela de misterio de Agatha Christie para Netflix.

La serie fue ambientada y rodada en varios rincones simbólicos de la ciudad malagueña, mostrando escenarios como el Puente Nuevo, la Plaza de toros o la Ermita de la Virgen de la Cabeza, y en escerarios de Setenil de las Bodegas, en Cádíz.

Premios de primer nivel

Los prestigiosos galardones, otorgados por la Location Managers Guild International (LMGI), reconocen el trabajo de los profesionales que buscan y gestionan los escenarios de rodaje para producciones de cine y televisión.

"Estas nominaciones reconocen una labor que va mucho más allá de encontrar escenarios: implican interpretar las necesidades creativas del guion, localizar espacios capaces de transformarse en otros lugares y épocas, gestionar permisos, coordinar la logística y dirigir al equipo de localizaciones durante el rodaje", indican desde Andalucía Film Commissionm.

La 13ª edición de estos premios se celebrará el 22 de agosto en Santa Mónica, California. 'El joven Sherlock' se disputará el galardón contra otras grandes series de nivel, como 'Stranger Things' o 'Fallout'.