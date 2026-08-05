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Catalunya

El Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña frena la ley que limita la compra especulativa de viviendas

El Consejo de Garantías rechaza la ley contra la compra especulativa de vivienda por ser inconstitucional
La norma buscaba proteger el derecho a la vivienda de uso residencial en Cataluña.. EFE-archivo
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Varapalo del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) al anteproyecto de  ley para limitar la compra especulativa de viviendas en Catalunya. El órgano considera que vulnera el derecho a la propiedad privada, a la herencia y a la libertad de empresa, entre otros. Desde el Govern han asegurado que buscará vías legales para proteger el derecho a la vivienda en Cataluña.

El informe, que no es vinculante, sobre la norma impulsada por Govern y Comuns ha sido acogido por Junts y PP, que han celebrado el el dictamen solicitado por estos grupos. Los populares acusaron a la ley que restringía la compra con fines especulativo de se "comunismo puro” . También el sector inmobiliario, que pidió la retirada de la ley, ha aplaudido el dictamen.

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 El Consejo de Garantías Estatutarias argumenta en su informe que la garantía del derecho a la vivienda es una "finalidad legítima", pero la norma no supera el test de proporcionalidad al imponer excesivas restricciones a los propietarios y a los compradores sin mantener un "justo equilibrio" con el objetivo perseguido.

La norma impulsada por los Comuns, para combatir la crisis habitacional en las principales ciudades catalanas, fue uno de los compromisos de Salvador Illa para conseguir el apoyo a los presupuestos.

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