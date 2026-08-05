El Govern responde que buscará vías legales contra la especulación sobre la vivienda en Cataluña

El Gobierno deja para septiembre la aprobación del decreto de vivienda por falta de apoyos

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Varapalo del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) al anteproyecto de ley para limitar la compra especulativa de viviendas en Catalunya. El órgano considera que vulnera el derecho a la propiedad privada, a la herencia y a la libertad de empresa, entre otros. Desde el Govern han asegurado que buscará vías legales para proteger el derecho a la vivienda en Cataluña.

El informe, que no es vinculante, sobre la norma impulsada por Govern y Comuns ha sido acogido por Junts y PP, que han celebrado el el dictamen solicitado por estos grupos. Los populares acusaron a la ley que restringía la compra con fines especulativo de se "comunismo puro” . También el sector inmobiliario, que pidió la retirada de la ley, ha aplaudido el dictamen.

El Consejo de Garantías Estatutarias argumenta en su informe que la garantía del derecho a la vivienda es una "finalidad legítima", pero la norma no supera el test de proporcionalidad al imponer excesivas restricciones a los propietarios y a los compradores sin mantener un "justo equilibrio" con el objetivo perseguido.

La norma impulsada por los Comuns, para combatir la crisis habitacional en las principales ciudades catalanas, fue uno de los compromisos de Salvador Illa para conseguir el apoyo a los presupuestos.