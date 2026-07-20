Maitena Berrueco 20 JUL 2026 - 04:30h.

De las 6.935 viviendas con indicios de estar deshabitadas en Bilbao, 1.565 llevarían dos años vacías

Ya es oficial: nueva ayuda de hasta 600 euros al mes para propietarios que cedan sus viviendas vacías para alquiler asequible

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BilbaoEl Ayuntamiento de Bilbao sospecha que en la ciudad hay casi 7.000 viviendas deshabitadas, en concreto, 6.935. De ellas, unas 1.565 llevarían dos o más años vacías. Precisamente, a los propietarios de estas últimas a partir de 2027 el consistorio bilbaíno les quiere aplicar un recargo extra: 10 euros más por cada metro cuadrado de la vivienda. La idea es incentivar a quienes tienen esas viviendas sin ocupantes a que las incorporen al mercado del alquiler.

En Bilbao, como en otras capitales, cada vez es más difícil encontrar una vivienda digna en condiciones asequibles. La capital vizcaína es además desde octubre de 2025, una zona tensionada. Ante la crisis habitacional actual, el Ayuntamiento ha movido ficha con la tramitación de esta Ordenanza que pretende aplicar un recargo extra a los pisos que lleven mucho tiempo vacíos.

Para que una vivienda sea declarada deshabitada debe permanecer desocupada durante más de dos años consecutivos. El inventario que se ha realizado analizando los datos del Padrón de habitantes y otros registros públicos, además de comprobando los consumos anormalmente bajos de agua, ha llevado a determinar que en más de millar y medio de casas de la capital vizcaína no vive nadie desde hace como mínimo 24 meses.

El Área de Vivienda ha anunciado que iniciará próximamente la tramitación de un procedimiento administrativo para elaborar una Ordenanza municipal destinada a crear un marco jurídico que facilite la incorporación de la vivienda deshabitada al mercado del alquiler. El objetivo es presentar en Pleno la propuesta de Ordenanza en los primeros meses de 2027.

Inventario

Se trata de una medida que “se debe tomar cuanto antes” dada la “importante crisis habitacional en la que nos encontramos”, y ha añadido, “las viviendas que permanecen vacías en el tiempo sin justificación suponen un despilfarro de recursos y un incumplimiento de la función social de la vivienda”, ha explicado la concejala de Vivienda, Yolanda Díez.

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En la ciudad, se calcula que hay en la actualidad 6.935 viviendas con indicios de estar deshabitadas, un 4,2% del parque de viviendas de la ciudad. No obstante, se estima que, de esta cifra, aproximadamente el 22,5%, unas 1.565 viviendas, son las que pudieran llevar dos o más años sin estar ocupadas, lo que las sitúa como el principal objetivo para su movilización.

Este inventario no equivale a una declaración administrativa de vivienda deshabitada. Se trata de una herramienta de diagnóstico previo. Una vez entre en vigor la Ordenanza se procederá a comprobar si estas viviendas cumplen los requisitos que establece la ley para ser declarada vivienda vacía.

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Animarles a que alquilen a partir de septiembre

El Ayuntamiento ha anunciado que en septiembre se llevará a cabo una campaña de información y sensibilización sobre la vivienda vacía dirigida a la ciudadanía y, en especial, a las personas propietarias, con el propósito de ofrecer orientación y argumentos que favorezcan la decisión de incorporar al mercado del alquiler las viviendas desocupadas de larga duración.

Los propietarios de viviendas potencialmente deshabitadas podrán obtener información sobre las ayudas a la rehabilitación, los dispositivos de garantías y seguros a la hora de alquilar una vivienda, las posibilidades de gestión acompañada y los trámites administrativos a llevar a cabo.

Para acceder a información y orientación, las personas interesadas podrán ponerse en contacto con la Oficina de la Vivienda del Ayuntamiento de Bilbao, situada en el número 3 de la plaza de Unamuno, a través del teléfono 944 02 33 93 o el correo electrónico areavivienda@bilbao.eus, y que está abierta al público en horario de 10 a 14 horas, de lunes a viernes.

También se encuentra a disposición de las personas interesadas el programa de vivienda vacía Bizigune que tiene como objetivo la captación de pisos desocupados para su puesta en alquiler protegido. Su finalidad es dar un uso social a las viviendas deshabitadas facilitando el acceso a una vivienda digna a precios asequibles y está destinado a las personas cuyos recursos económicos no son suficientes para acceder al mercado libre.