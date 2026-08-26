Iria Sebastià Valencia, 26 AGO 2026 - 18:30h.

El estudio trabaja de la mano de la histórica firma Vives y Marí para ofrecer unos originales dibujos y tejidos adaptados a la actualidad

Fallera desde la infancia e ingeniera textil, Paula Bielsa creó su primera tela para llevarla durante su año como Fallera Mayor

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A veces la vocación, pasión y tradición no se hereda, se elige y se construye. Aunque en la casa de Paula Bielsa, la pasión por las Fallas no venía de familia, ella la convirtió en su centro desde bien pequeña. Su devoción por la fiesta la llevó a ser la máxima representante de su comisión, pero su curiosidad le llevó un paso más allá: quería entender la textura, los dibujos y la vida que hay detrás de cada tela.

Hilo, historia e ilusión

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Paula siempre ha tenido claro su sueño y para ello, estudió Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto, especializado en Ingeniería Textil. Durante el confinamiento por la pandemia, convirtió su Trabajo de Final de Grado en una realidad, al diseñar un dibujo original, gestionar el archivo técnico y llevarlo directamente al telar. Esa tela única fue la que la acompañó a lo largo de su reinado como Fallera Mayor.

BiCanova Studio

Su incorporación al sector no fue sencilla. “Salí al mundo laboral en un momento desastroso”, recuerda la diseñadora. Tras formarse en redes sociales y marketing digital, decidió probar suerte en la histórica firma, Vives y Marí:

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Dejé la empresa en la que estaba para probar suerte en lo que me apasionaba y funcionó; pero lo arriesgué todo BiCasanova

Actualmente compagina su labor estos telares con su propia marca, Bicasanova Studio. “En el día a día, mientras trabajaba, noté una ausencia en el mundo de la moda y empecé a ver infinitas posibilidades”, explica sobre el origen de la firma, pensada para descontextualizar el tejido tradicional valenciano sin perder su esencia. “Quería filtrarlo, alejarlo un poco de lo rococó y, al ver el mercado, poderme adaptar también a las tendencias”, añade. En el proceso, Paula diseña el dibujo, crea los archivos técnicos, traslada la idea al telar, la adaptan y la hacen realidad, después explica: "Es el mismo dibujo y la tela la que te dan la idea de la prenda".

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El arte del tejer

Llevar adelante una empresa emergente de menos de un año exige paciencia y dedicación, aunque la creadora asegura que “la ilusión pesa más”.

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En el estudio, cada colección sitúa al tejido como protagonista con matices contemporáneos y toques asiáticos. Sin embargo, también hay dificultades. “En el telar te bajan un poco los pies a la tierra, porque aunque tengas un dibujo, no todos los diseños y colores se pueden conseguir”, comenta la ingeniera. A esto se suma el aprendizaje en la gestión:

La motivación es una parte muy importante, pero la logística es el problema principal; cuando el producto deja de estar en tus manos lleva tiempo adaptarse BiCasanova

Para ofrecer la máxima excelencia, Bicasanova Studio trabaja de la mano del telar de Vives y Marí, que aporta “seriedad, autoridad y una calidad excepcional”. Con la vista puesta en los próximos meses, la diseñadora adelanta un nuevo drop para el mes de octubre con un producto más accesible pero sin perder la característica calidad. "Ojalá estos diseños pudieran verse en muebles", a largo plazo, la empresaria sueña con poder ofrecer lanzamientos de colecciones mensuales y colaborar con otras marcas para trasladar la belleza de los tejidos a diferentes formas y productos.