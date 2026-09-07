Iria Sebastià Barcelona, 07 SEP 2026 - 14:20h.

Recibió la Creu de Sant Jordi en 2022 y el homenaje de la comunidad internacional

La profesora, intérprete y escritora barcelonesa ha fallecido en México tras una vida dedicada a la preservación de la cultura y lengua catalana y el recuerdo de los refugiados

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El Centro Nacional de las Artes de México ha confirmado el fallecimiento a los 99 años de Rosa Maria Duran, una de las personalidades más conocidas de la comunidad catalana exiliada en el país latinoamericano. Nacida en Barcelona en 1927, Duran vio el exilio como una filosofía del intercambio y el enriquecimiento mutuo, defendió siempre una visión muy abierta: "Las culturas no se anulan, las culturas se agregan". Con ese lema por bandera, dedicó casi un siglo a construir puentes que cruzaran el charco entre su tierra natal y la de acogida.

El exilio de la Guerra Civil

La vida de Duran estuvo marcada por los grandes conflictos del siglo XX. Salió de Catalunya siendo apenas una niña para refugiarse primero en Montpellier tras la Guerra Civil española. El avance de la Segunda Guerra Mundial en Europa obligó a su familia a cruzar el Atlántico en 1942 para establecerse de forma definitiva en suelo mexicano. Décadas después, durante un homenaje en la Casa del Risco de Ciudad de México, recordaba con crudeza y gratitud aquel ya lejano desembarco: "Los catalanes que llegamos a México no nos morimos, veníamos del infierno, de la Guerra Civil y de la Segunda Guerra Mundial". A lo largo de los años resumiría la experiencia de miles de afectados de su generación: "Nuestras raíces están en Cataluña, pero nuestros frutos están en México".

Profesora, escritora e intérprete de las Naciones Unidas

Duran empezó su vocación intelectual graduándose en Letras Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cursando estudios de posgrado en la célebre Universidad de la Sorbona en París. Su dominio de los idiomas la llevaron a trabajar como intérprete para Naciones Unidas, responsabilidad que compaginó con la docencia, la literatura y la vida cultural en el exilio. Su incansable labor y su empeño por mantener viva la memoria de las familias desplazadas le valieron en 2022 la distinción con la Creu de Sant Jordi, la máxima distinción civil que concede la Generalitat de Catalunya.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado sus condolencias recordando el emotivo encuentro que mantuvo con ella en México en noviembre del año pasado durante una visita oficial. "Me conmovió su historia de desarraigo, compromiso y reconstrucción personal y colectiva", destacando el papel fundamental de Duran al "preservar y difundir la lengua, la cultura y la memoria del exilio, y a construir puentes entre Cataluña y México", un país que, como subrayó el propio presidente, salvó miles de vidas y mantuvo una parte esencial del patrimonio cultural catalán en sus horas más oscuras.