La protectora Engrescats rescata a 28 perros abandonados en Santa Bárbara con la ayuda de mossos y bomberos

Iria Sebastià Barcelona, 06 SEP 2026 - 21:00h.

Tras recibir el aviso de los Mossos d'Esquadra para retirar cinco animales, la asociación rescató a 28 ejemplares distribuidos por toda la vivienda

La asociación nació de la iniciativa de diez mujeres con diferentes profesiones decididas a cambiar la gestión de las protectoras

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La Associació Engrescats nace de diez mujeres con profesiones completamente diferentes pero con la misma visión: los modelos de protección tradicionales no estaban funcionando de forma adecuada.

El pasado viernes, los Mossos d'Esquadra llamaron a la Asociación Engrescats para intervenir en un inmueble de Santa Bárbara. "Nos llamaron los Mossos diciendo que iban a hacer una actuación a una casa y que en la entrada había unos cinco perros en estado de abandono; solicitamos permiso al alcalde y fuimos", explica Núria Espanya, gerente de la organización. Pero la imagen que encontraron fue muy distinta a la prevista: "La sorpresa fue que no eran cinco, íbamos uno detrás de otro porque había perros repartidos por toda la casa: el párking, el primer piso, el segundo, la azotea... Había perros por todas partes, un total de 27 la primera noche".

El estado de la vivienda, inundada de basura, muebles derribados y suciedad acumulada, dificultaba el paso de los voluntarios. Tras dar por finalizada la primera jornada, la sospecha de que algún animal pudiera haber quedado atrapado llevó al equipo a regresar el domingo. Allí localizaron al perro número 28, un cachorro asustado que se había escondido tras de el lavabo. Tras la intervención, la entidad ha logrado devolver dos de los animales a sus dueños originales -uno como robado y otro en situación irregular-, mientras trabaja en identificar la procedencia del resto, en su mayoría ejemplares de raza con microchip.

Rehabilitación, adopción internacional y el espejo de las modas

El proceso de recuperación para estos animales, que llegan traumatizados o extremadamente desatendidos, exige un protocolo: "En este caso lo primero fue limpiarlos y desparasitarlos, porque venían con una suciedad exageradísima; normalmente nos esperamos 21 días por si presentan alguna enfermedad y, transcurrido ese tiempo, los vacunamos, los castramos y les hacemos analíticas antes de publicarlos en adopción", explica España. Engrescats colabora desde hace seis años con una organización holandesa, realizando traslados en furgonetas adaptadas hacia hogares de acogida o definitivos en los Países Bajos. Muchos holandeses, viajan como voluntarios hasta Cataluña para ayudar en los trabajos.

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Nuria cuenta cómo las protectoras se han convertido en el reflejo de las modas, pues ahora registran un pico de abandonos de razas como teckels o caniches, que nunca habían tenido. "Tener a un perro es un compromiso de 15 años; si no lo vas a cumplir, no lo hagas, porque regalárselo al primero que pasa por la calle supone un riesgo enorme para el animal", afirma la responsable de Engrescats. Con el caso bajo investigación policial, la entidad necesita seguir recibiendo donaciones ciudadanas para cubrir los grandes costes en atención veterinaria, medicación y curas para "devolver la dignidad" a esta treintena de mascotas.