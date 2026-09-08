Detenidos dos menores más relacionados con el asesinato de Carles Vilajosana en Manresa

Con estas dos nuevas detenciones, ya son cuatro los menores arrestados por su presunta relación con el crimen.

Carles Vilajosana, el jardinero asesinado en Manresa, fue perseguido y acosado durante un kilómetro antes de ser apuñalado

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Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos menores más, ambos de 16 años, presuntamente relacionados con la muerte violenta de Carles Vilajosana, el hombre de 45 años que fue asesinado la madrugada del 1 de septiembre en Manresa, después de la Fiesta Mayor de la capital del Bages. Con estas dos nuevas detenciones, ya son cuatro los menores arrestados por su presunta relación con el crimen.

Los dos primeros detenidos tienen 15 y 16 años fueron internados en un centro de menores en régimen cerrado. Ambos eran multirreincidentes y conocidos de la policía. Las investigaciones policiales continúan. Antes de estas detenciones, el pasado viernes, los Mossos, registraron uno de los pisos ocupados donde hacían vida los arrestados.

La investigación sigue su curso. Todo indica que Carles, que había disfrutado las fiestas con su hijo, al que luego recogió su madre, intervino en una disputa entre menores que se estaban peleando. Y este gesto pudo costarle la vida porque aunque logró detener la pelea, los testimonios de los presentes en ese momento describen un acoso sobre Carles duró un kilómetro hasta que sufrió el ataque mortal.