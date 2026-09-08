El Servei Meteorològic de Catalunya ha emitido una alerta roja por intensidad de lluvia de cara al miércoles

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El Govern de la Generalitat ha decidido suspender la actividad educativa en centros educativos y universidades entre las 07:00 horas de la mañana y las 17:00 horas en cinco comarcas donde está previsto que descarguen fuertes lluvias de forma local: Alt Penedès, Baix Penedès, Baix Llobregat, Vallès Occidental y Garraf este miércoles por la previsión de lluvias intensas durante toda la jornada.

Lo ha avanzado en rueda de prensa este martes la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, acompañada del jefe de predicción del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Santi Segalà, y de la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé.

Se contempla la suspensión de actividades deportivas al aire libre

El envío de un mensaje Es-Alert en la tarde de este martes a la ciudadanía de estas cinco comarcas para informar de dicha decisión, que también contempla la suspensión actividades deportivas al aire libre, la actividad sanitaria no urgente y la restricción de movilidad excepto causas de fuerza mayor o de los servicios esenciales.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido una alerta roja (cinco sobre seis) por intensidad de lluvia de cara al miércoles en estas comarcas, donde avisa que se pueden superar los 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos. Las precipitaciones irán acompañadas de tormenta y es posible que vayan acompañados de tormenta y de algún fenómeno de tiempo violento.