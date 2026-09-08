Las protestas se extienden en once puntos del territorio catalán, donde profesores exigen al Govern mejores condiciones laborales y resolver problemas estructurales

Este martes los colegios abrirán, pero lo harán con servicios mínimos fijados por el Departamento de Empresa y Trabajo

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Este martes, más de 1,6 millones de alumnos catalanes comienzan el curso escolar 2026-2027, una jornada marcada por una huelga de profesores extendida en once puntos del territorio donde ya se ha cortado al tráfico varias vías principales. Docentes exigen al Govern mejores condiciones laborales y resolver problemas estructurales, mientras rechazan fingir una "falsa normalidad".

La protesta, convocada por Ustec, CGT, Intersindical, CNT y COS en el marco de la Assemblea Educativa de Catalunya, da continuidad a un conflicto que provocó una veintena de movilizaciones en el primer semestre del año ante la insatisfacción de estas organizaciones tras los acuerdos alcanzados por el Govern con otros sindicatos.

Una vuelta al cole que da comienzo con protestas en calles catalanas

Las movilizaciones están convocadas en el Barcelonès, Baix Llobregat, Girona, Catalunya Central, Maresme, Vallès Oriental y Occidental, Tarragona, Terres de l'Ebre, Lleida y Alt Pirineu i Aran, tras la falta de acuerdo en la reunión del pasado jueves entre el Govern y los sindicatos en huelga.

Los profesores reclaman una bajada de las ratios, dejándolas en 15 alumnos para los cursos de primaria y en 20 para los de secundaria. Piden, además, más docentes para atender al alumnado con necesidades especiales y una mejora de las condiciones laborales.

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Este martes los colegios abrirán, pero lo harán con servicios mínimos fijados por el Departamento de Empresa y Trabajo, que incluyen una persona del equipo directivo por centro y, en infantil, primaria y secundaria, un docente por cada tres unidades o aulas.

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La jornada también estará marcada por el error en las pruebas PISA de Cataluña, cuyos resultados no serán válidos por un fallo muestral, lo que impide su comparación con los del resto de territorios evaluados. Esto provocó el cese de la secretaria general de Educación, Teresa Sambola, además de abrir expedientes disciplinarios a tres funcionarios.

El Govern pide calma, mientras los profesores advierten de nuevos parones si no se alcanza un acuerdo

El presidente catalán, Salvador Illa, pidió este lunes un "paréntesis" a los sindicatos en huelga, así como lo hizo días atrás la consellera Esther Niubó, anunciando que el Govern presentará en las próximas semanas un "programa completo" para climatizar aulas y defendiendo los avances alcanzados el curso pasado.

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En marzo y mayo, el Govern alcanzó acuerdos con CC.OO. y UGT, a quienes se sumó Professors de Secundària (Aspepc) en el segundo pacto. Estos contemplan un incremento retributivo de unos 600 euros mensuales brutos más por docente y 6.400 nuevas dotaciones, ambos hasta 2029, entre otras mejoras.

Sin embargo, estos puntos siguen siendo insuficientes para los sindicatos en huelga, que señalan otros aspectos que llevan meses repitiendo, como elevar la inversión educativa hasta el 6 % del PIB, unas ratios más reducidas, incrementar más las plantillas o seguir impulsando la educación inclusiva.

En Barcelona, los docentes en huelga han cortado las Rondas y la Gran Via

En Barcelona, donde tendrá lugar una de las principales movilizaciones, la manifestación dará comienzo en la plaza Urquinaona y finalizará en la plaza de Sant Jaume, donde se encuentran el Palau de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona y donde se celebrará una asamblea de docentes.

Por ello, la Ronda Litoral (B-10), la Ronda de Dalt (B-20) y la Gran Via de Barcelona están cortadas desde este martes a primera hora de la mañana.

En la B-10, el corte afecta a ambos sentidos, dirección norte entre el kilómetro 10 y 17 con 7 kilómetros de retenciones y dirección sur entre el kilómetro 9,5 y 3 con 5,5 kilómetros de retenciones, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).

La B-20 está cortada en ambos sentidos en el tramo de Santa Coloma de Gramenet, y el corte de la Gran Via es a la altura de Mossèn Amadeu Oller, informa el Ayuntamiento de Barcelona en una publicación en X recogida por Europa Press.