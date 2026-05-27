Seis alumnos y una profesora han sufrido una intoxicación al crearse una reacción tóxica en una clase de un instituto de Tàrrega, Lleida

La Policía ha abierto una investigación para conocer cómo se provocó esta reacción tóxica que obligó al desalojo del centro educativo

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TàrregaSusto en un instituto de Tàrrega, Lleida, tras la evacuación de uno de sus edificios al producirse una reacción química accidental durante una actividad escolar.

Según han informado medios locales como 'Catalunya Press', seis estudiantes y una profesora de la Unidad de Escolarización Compartida (UEC) de Tàrrega (Lleida) se sufrieron una intoxicación este pasado martes 26 de mayo tras inhalar de vapores tóxicos por una mezcla accidental de productos químicos en el centro durante una actividad de plástica.

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La intoxicación de la profesora y de los seis alumnos

El accidente se produjo "durante una actividad de plástica en un centro educativo de la localidad, donde una mezcla involuntaria de productos químicos generó una pequeña nube tóxica que obligó a activar un amplio dispositivo de emergencias y a desalojar el edificio por precaución", informa el medio de comunicación anteriormente citado.

Al parecer, los estudiantes se encontraban en clase de plástica cuando un bote de pintura cayó al suelo. Al intentar limpiar la zona, "se utilizó una cubeta en la que había restos de otro producto químico. Al entrar en contacto con la lejía utilizada para limpiar, se produjo una reacción que generó vapores tóxicos", indican desde 'Catalunya Press'.

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Nada más producirse esta reacción tóxica, cinco dotaciones de Bombers, varias ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) y efectivos de la Policía Local se desplazaron hasta el centro educativo y decidieron evacuar el edificio y atender a los afectados.

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Tras recibir asistencia médica, dos de los alumnos fueron trasladados al hospital Arnau de Vilanova de Lleida y los otros heridos fueron atendidos en el CAP de la capital del Urgell con síntomas leves, según ha adelantado Segre y ha confirmado a EFE el concejal de Educación de Tàrrega, Emili Gilabert.

La Policía Local investiga el accidente

El edil de la localidad ha precisado que no tiene constancia de que los dos niños hospitalizados ayer continúen ingresados y ha avanzado que, aunque inicialmente todo apunta a una intoxicación accidental, la Policía Local ha abierto una investigación.

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Según Gilabert, la profesora ha explicado que en la clase se derramó pintura en el suelo y para limpiarla los alumnos pusieron lejía en un cubo en el que al parecer había restos de otro producto químico y se produjo una nube tóxica.