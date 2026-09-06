Más de 8 millones de alumnos vuelven esta semana a las aulas

En Madrid hay prevista una la huelga indefinida en la educación pública no universitaria a partir del 14 de octubre

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Más de 8 millones de alumnos españoles retomarán la actividad lectiva tras las vacaciones de verano durante esta semana, aunque los primeros escolares en volver a las aulas fueron los de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y los de Bachillerato de la Comunidad Foral de Navarra, que lo hicieron el viernes 4 de septiembre. El resto de alumnos de esta comunidad están haciendo entre los días 4 y 8.

Varias autonomías han marcado una jornada específica para la vuelta a las aulas de la mayor parte de su alumnado. De esta manera, el día 7 de septiembre iniciarán su actividad lectiva los alumnos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato los alumnos de País Vasco. El día 8 lo harán los de Castilla-La Mancha; así como los de Cataluña y los de Ceuta. El día 9, los de Asturias; los de la Comunidad Valenciana; los de Galicia; La Rioja y Melilla. El día 10 será el turno de los de Extremadura.

Otras autonomías llevarán a cabo la 'vuelta al cole' de manera escalonada. En Andalucía, los estudiantes de segundo ciclo de Infantil y Primaria volverán a las aulas el día 10; y el 15 lo harán los de ESO y Bachillerato.

En Aragón, los alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y ESO se incorporarán a las aulas el día 8, mientras que los de Bachillerato lo harán al día siguiente, el 9.

Las clases en Canarias se iniciarán el 9 para Infantil y Primaria; el 10 para ESO; y el 11 para Bachillerato.

El curso escolar 2026-2027 en Cantabria dará inicio el 8 de con la vuelta a las aulas del alumnado de Infantil y Primaria. Los de ESO y Bachillerato se incorporarán al día siguiente, el día 9.

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En Castilla y León, el periodo lectivo dará comienzo el 9 para los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria (en este último caso, los que se encuentran escolarizados en centros de Primaria). El día 15 lo harán el resto de los de la ESO y Bachillerato (excepto los de Bachillerato a distancia, que lo harán el día 22).

En la Comunidad de Madrid volverán a las aulas el día 7 los alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial. Un día después, el 8, lo harán los de la ESO y Bachillerato.

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Por último, las clases en la Región de Murcia comenzarán el 8 de septiembre para el alumnado de Infantil y Primaria, mientras que el 10 de septiembre arrancarán las actividades lectivas para el de la ESO y Bachillerato.

Huelgas en varias CCAA

Diversos sindicatos han avanzado huelgas en varias comunidades autónomas (CCAA) de cara al inicio de las clases. Por ejemplo, Ustec·Stes y CGT Ensenyament impulsan una huelga docente para el día 8, jornada en la que vuelven a las aulas los alumnos catalanes. La consellera de Educación y FP de la Generalitat catalana, Esther Niubó, se reunió el pasado jueves con las entidades.

En la Comunidad Valenciana, los sindicatos docentes han convocado manifestaciones en Valencia, Castellón y Alicante para el día 12 tras la suspensión el 11 de junio de la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria de la Comunidad Valenciana. Por su parte, El 'president' de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, considera que el nuevo curso escolar "debe empezar" con "normalidad" y ha reclamado "preservar y garantizar siempre la educación de los jóvenes".

Además, hay prevista en Madrid una la huelga indefinida en la educación pública no universitaria a partir del 14 de octubre. Sindicatos y organizaciones educativas le han enviado una carta a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades del gobierno autonómico, Mercedes Zarzalejo, para "negociar" y evitarla. Por su parte, Zarzalejo ha subrayado esta semana que los compromisos educativos adquiridos con los sindicatos se cumplen "a rajatabla" y ha tildado la huelga prevista por los mismos de "política e innecesaria".

Asimismo, trabajadoras de escuelas infantiles han vuelto a manifestarse esta semana en la Puerta del Sol, frente a la sede del Gobierno regional, para reclamar "salarios dignos" y una bajada de ratios.

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha señalado esta semana que "buena parte" de los problemas que afectan al sector tienen un denominador común: la necesidad de una financiación "suficiente" por parte de las Administraciones.

Por otro lado, ha avanzado que seguirá trabajando para conseguir avances en las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, docentes y no docentes, además de abordando cuestiones pendientes como la clasificación profesional, la reducción de la carga lectiva en la enseñanza concertada y las reivindicaciones del Personal de Administración y Servicios (PAS).