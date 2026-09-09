Iria Sebastià Barcelona, 09 SEP 2026 - 18:30h.

La pausa de hora y media imposibilita volver a casa a los alumnos que viven lejos y les aboca a comer frío en la calle si no pueden pagar el comedor

Los padres amenazan con un boicot masivo y huelga de tardes si la Generalitat no da marcha atrás a la medida

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El curso escolar arranca con mucha tensión en el Institut Escola Feixes de Terrassa. El colectivo de familias de la ESO se ha organizado para iniciar una campaña de movilizaciones contra la jornada partida. El nuevo marco establece clases de 8:00 h a 13:30 h y de 15:00 h a 16:00 h los lunes, martes y miércoles. Según denuncian las familias, esta restructuración ha dejado a los alumnos en una situación de extrema "indefensión organizativa" e imposibilita la conciliación. "Es una implantación unilateral por parte del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya", aseguran los afectados, que recriminan la falta de margen de reacción al haber recibido el horario definitivo a finales de junio, con los plazos de matriculación y becas ya cerrados.

Una problemática pausa

El principal problema es la pausa de hora y media entre la mañana y la última hora lectiva de la tarde. "Con un descanso de sólo hora y media, es imposible ir a casa y volver a tiempo para la clase de la tarde", pues muchos dependen del autobús escolar. Esta brecha horaria "obliga" a contratar el comedor del centro o a improvisar soluciones: "Eso hace que los adolescentes que no pueden costear el comedor privado o regresar a casa se vean obligados a comer un plato frío en la calle o en espacios no habilitados", advierten.

Amenaza de boicot

Las familias alertan de que este desajuste provocará más cansancio, perjudicará el rendimiento académico, impedirá compaginar los estudios con actividades extraescolares y desordenará la alimentación de jóvenes de entre 12 y 16 años. Tras presentar instancias formales ante Educació y la Sindicatura de Greuges de Catalunya sin obtener soluciones, el colectivo ha recoger firmas y un boicot. "Si la Generalitat no recula para retornar al horario continuado o no aprueba vías de flexibilización factibles, las familias se organizarán para convocar una huelga masiva y un boicot total de tardes, dejando las aulas vacías en la franja de 15 a 16 horas", advierten.