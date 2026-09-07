Iria Sebastià Barcelona, 07 SEP 2026 - 19:30h.

Las máscaras empezarán con 12 "colles" y convivirán con los modelos actuales, vigentes desde 2006

El diseño amplía la cobertura frontal y lateral e introduce una máscara semirrígida opcional para pómulos y nariz

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Desde hace 20 años, los cascos son obligatorios en el mundo 'casteller' y ahora, se preparan para una nueva fase en su historia, más medidas protectoras para los pequeños. El próximo jueves 24 de septiembre, durante la celebración de las diadas de la Mercè en Barcelona y Tarragona, 12 'colles' probarán en las plazas el nuevo modelo de casco y un protector facial complementario pensados para la "canalla del pom de dalt". La iniciativa es fruto del trabajo entre la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC), el fabricante NZI y el Hospital Sant Joan de Déu.

Mayor cobertura

La presentación oficial de los prototipos tendrá lugar el 18 de septiembre, antes de su puesta a prueba sobre las plazas. El casco renovado, mejora la fijación y amplía la protección en las zonas frontal y lateral, mientras que la máscara facial -voluntaria y fabricada en poliestireno expandido- cubre cejas, pómulos y puente nasal. Desde la CCCC aclaran que la implantación será gradual: "El casco que llega a les 'colles' es fruto de meses y meses de trabajo, de pruebas con decenas de canalla que han sido protagonistas de los distintos prototipos", señala Sílvia Simó, responsable del Área médica y de salud de la entidad. Además, explica: "Desde que utilizamos el casco no ha habido ningún traumatismo craneoencefálico ni lesiones en la zona cubierta que hayan dejado secuelas".

La campaña "Evolucionem"

La iniciativa se enmarca dentro de la campaña "Evolucionem", impulsada al inicio de la temporada 2026. "Aunque eran lesiones muy excepcionales, detectamos que algunas zonas como la frente, los pómulos o la nariz no quedaban del todo protegidas y nos pusimos a trabajar para mejorarlo", explica Sílvia sobre la creación de nuevas medidas. Aunque el casco actual se ha mostrado muy eficiente desde su implantación en 2006, la sustitución del material se hará de forma progresiva: "A medida que nos lleguen unidades o se desgasten los cascos actuales, iremos introduciendo los nuevos modelos y las máscaras", aclara la coordinadora.

La prueba piloto involucrará a las cuatro agrupaciones de Tarragona en la plaza de les Cols y a las ocho de Barcelona en la plaza de Sant Jaume, marcando el camino para la renovación del equipamiento en toda Catalunya.