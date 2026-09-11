Cargas en Barcelona para evitar un choque entre manifestantes neonazis y antifascistas en la Diada

Un millar de manifestantes antifascistas se han congregado en el monumento a Verdaguer, donde Núcleo Nacional había convocado una concentración

Denuncian una agresión policial a un joven en la fiesta mayor de Sabadell: golpeado "sin justificación"

Compartir







Los Mossos d'Esquadra han cargado en varias ocasiones este viernes por la tarde en el entorno de la plaza Mossèn Jacint Verdaguer de Barcelona, para evitar el enfrentamiento directo entre manifestantes neonazis y antifascistas.

La organización ultra Núcleo Nacional había convocado para este viernes, Diada Nacional de Cataluña, una concentración con el lema "Catalanidad es Hispanidad" ante el monumento a Verdaguer, hasta donde se han desplazado un millar de manifestantes antifascistas convocados por la Organización Juvenil Socialista (OJS).

PUEDE INTERESARTE Josep Lluis Trapero dimite y Ferran López será el nuevo director general de los Mossos

Según han informado fuentes de los Mossos, la policía catalana ha establecido en el entorno de la plaza un importante dispositivo "para garantizar la seguridad de dos movilizaciones de carácter antagónico y evitar incidentes entre los diferentes grupos presentes en la zona".

Durante la tarde, han indicado las mismas fuentes, "diversos grupos de manifestantes han intentado acceder al entorno" de la plaza y "superar las líneas policiales". "Los efectivos desplegados han impedido el acceso en diferentes puntos del dispositivo con el objetivo de mantener la separación entre los dos colectivos y evitar posibles enfrentamientos", han precisado los Mossos.

La policía puntualiza que "en alguna de estas intervenciones se ha hecho uso puntual de la defensa para contener los intentos de sobrepasar la línea policial y garantizar la seguridad de los agentes y del resto de personas presentes".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ha habido, según señalan los Mossos, lanzamiento de piedras, botellas, pirotecnia y pintura contra los agentes desplegados en la confluencia de la avenida de la Diagonal con la calle Mallorca y su entorno.

El operativo policial sigue en marcha y por ahora se desconoce si se ha registrado alguna detención. Anoche, tres personas fueron detenidas por los Mossos en el Fossar de les Moreres de Barcelona, donde la policía tuvo que actuar para evitar enfrentamientos entre militantes de la izquierda independentista y de Aliança Catalana. El juez de guardia de Barcelona los ha dejado hoy en libertad provisional.