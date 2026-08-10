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La falta de recursos disponibles en Ceuta está complicando aún más la situación y generando una creciente presión sobre los servicios de acogida y atención. El reportero Alejandro Rodríguez, que se encontraba esta misma mañana en la Jefatura de Policía de Ceuta, ha podido comprobar la situación de primera mano y la ha contado en directo en ‘Vamos a Ver’: “Se están produciendo cargas policiales. Ha habido muchísima tensión en Ceuta”.

Las fuerzas de seguridad han intervenido mientras se colocaban vallas y dispositivos destinados a controlar la circulación, una situación que ha alterado la actividad cotidiana de la ciudad. El periodista también ha mostrado la presencia de militares y tanquetas: “Están en la puerta del supermercado”. Ha descrito el ambiente como especialmente complicado tanto para los vecinos como para los menores que se encuentran en la zona.

La situación en Ceuta se ha agravado tras la permanencia de miles de migrantes en condiciones insalubres, mientras el Gobierno de la ciudad ha reclamado una respuesta ante los problemas derivados de la situación. El reportero ha destacado que quedan al rededor de 10.000 inmigrantes en la ciudad y ha recogido que el presidente de Ceuta ha denunciado la situación. Durante la conexión en directo con 'Vamos a Ver' también se han observado momentos de tensión alrededor de las vallas.

Mercedes, una vecina de Ceuta, ha aportado para el programa el punto de vista de los habitantes afectados por la situación. La vecina ha comentado: “Se me parte el alma con mi gente. Hemos estado pasando miedo y dolor”. Mercedes ha explicado que muchas personas mayores han dejado de salir con normalidad y que los niños también se ven limitados para salir de casa o hacer cualquier actividad. También ha denunciado, refiriéndose a las autoridades, que siente que han "abandonado" a los habitantes de la ciudad autónoma.