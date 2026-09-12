Los 'run clubs' se disparan en Barcelona como la nueva alternativa a las apps para ligar y hacer amigos

Iria Sebastià Barcelona, 12 SEP 2026 - 20:00h.

El desgaste frente a las plataformas de citas impulsa a residentes y extranjeros a buscar relaciones basadas en aficiones compartidas

La nueva alternativa a las apps para ligar y hacer amigos entre los jóvenes de 20 a 30 años y la comunidad de extranjeros

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Salir a correr ha dejado de ser una actividad individual para convertirse en un punto de encuentro social en las calles de Barcelona. En los últimos años, la ciudad ha experimentado un auténtico auge de los llamados "run clubs", grupos informales que integran este deporte con dinámicas comunitarias como quedadas, cenas o incluso eventos. La tendencia no deja de crecer con la aparición constante de nuevos grupos que organizan actividades semanales, especialmente en zonas litorales como la Barceloneta. "Llevo casi dos años y no paro de ver que siguen habiendo nuevos clubs; cada mes salen uno o dos más y es muy difícil seguir la cuenta de los que hay a día de hoy", explica Óscar Rabadán, participante de BCN Run Hub. Este aumento se ve reflejado en la participación en las carreras, que han crecido un 21% y en las aplicaciones para registrar las actividades deportivas como Strava, cuentan con casi un 60% más de usuarios, 200 millones en 2026.

Relevo a las aplicaciones de citas

Aunque las convocatorias reúnen a diferentes perfiles que van desde los 20 hasta cerca de los 40 años, la gran mayoría de los participantes son de 20 a los 30 años, con mayor peso de la población extranjera en la ciudad, más de un 65% de los corredores. Para muchos recién llegados, estos grupos funcionan como la vía más rápida para integrarse y muchos de los grupos, tienen como lengua vehicular el inglés. "Hay más extranjeros yendo; es una forma muy buena de ampliar tu círculo de amigos", señala Rabadán. Esta transformación responde también a un cambio en la manera de relacionarse: "Se está dejando la forma de conocer gente por aplicaciones y se está volviendo a conocer más en persona, con gente que tenga aficiones afines a ti".

El 'after-run' para hacer comunidad

La clave del éxito reside en el componente de ocio que sigue al entrenamiento. Tras completar recorridos habituales de 5 o 10 kilómetros, los participantes suelen prolongar la jornada compartiendo una bebida o cena improvisada. "Después del día que se corre, mucha gente se queda a tomar algo y ahí puedes hacer amistades para otros planes, como ir a jugar a voleibol", comenta Rabadán. A pesar de que los cambios entre los asistentes dificulta a veces la continuidad de las amistades, el "running" ha demostrado ser una alternativa para combatir la soledad y transformar la rutina en un fenómeno social.