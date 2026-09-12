Una joven de 20 años denuncia una agresión sexual grupal en Vigo: buscan a los autores

La joven, que ejerce la prostitución, fue sometida a prácticas no consentidas por parte de un grupo de hombres

La voz de alarma la dio una vecina, que escuchó gritos y vio a la mujer llorando

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VigoUna joven de 20 años de edad ha denunciado haber sido víctima de una agresión sexual por un grupo de cinco hombres este sábado en Vigo.

Los hechos ocurrieron en torno a las 07.00 horas de este sábado, cuando la joven, que ejerce la prostitución, fue sometida a prácticas no consentidas por parte de un grupo de hombres, del que conocía a uno de ellos, que habría sido el que contrató sus servicios.

Buscan a los implicados

La voz de alarma la dio una vecina, que según recoge el medio local El Faro de Vigo, escuchó gritos, vio a la mujer llorando en un parque de la zona y decidió llamar a las autoridades. Al lugar acudieron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que activaron el protocolo necesario para este tipo de casos.

Las autoridades trataron de buscar a los implicados por la zona, pero por el momento no han sido localizados. La ropa de la víctima está siendo analizada y la Policía ya se ha hecho cargo de la investigación.