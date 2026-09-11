Tania Head, la barcelonesa que fingió ser superviviente del 11S y llegó a presidir la asociación de afectados

Iria Sebastià Barcelona, 11 SEP 2026 - 07:12h.

La protagonista mantuvo la mentira durante años sin buscar rendimiento económico y llegó a presidir la comunidad de afectados

La película incluye material inédito y analiza los límites del engaño y la necesidad social de creer en historias de resiliencia después de las tragedias

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Durante años, el testimonio de una mujer que afirmaba haber escapado de la Torre Sur del World Trade Center tras el impacto del segundo avión -y haber perdido a su prometido en la tragedia- se convirtió en uno de los relatos más emotivos de la catástrofe del 11 de septiembre. Su mentira la llevó incluso a presidir la Asociación de Supervivientes del World Trade Center. Sin embargo, una investigación periodística destapó en 2007 que la historia era una completa mentira y que la supuesta víctima era en realidad una ciudadana barcelonesa que jamás estuvo en Nueva York durante los atentados. El documental "La superviviente" analiza ahora esta historia que parece ficción para abordar no solo la construcción de la falsa historia, sino también cómo una sociedad necesita relatos de superación después de las tragedias.

Un ensayo del personaje

Para reconstruir la historia de la protagonista, el documental recurre a una actriz que representa el proceso de elaboración de la mentira. El engaño se fue creando progresivamente: comenzó en foros de internet, después en talleres de escritura y se ensayó en sesiones de terapia grupal junto a verdaderas víctimas del atentado, de cuyos testimonios extraía elementos para perfeccionar su propia narración. “Nos parecía que la metodología que Alicia había seguido para construir la falsa historia de Tania era bastante parecida a la que nosotros seguimos a la hora de construir personajes con sus identidades ficticias. Por eso, preferimos colocarnos en un lugar entre la impostura que había creado la propia Alicia y cómo nosotros impostábamos a la impostora”, explica uno de sus directores, Kike Maíllo.

Al disponer de una posición económica acomodada, rechazó las subvenciones y ayudas financieras destinadas a las víctimas -las cuales sí gestionaba para el resto de los miembros de la asociación-, buscando el reconocimiento y afecto.

La producción también enlaza el relato de Alicia Esteve con otros casos de falsificación de la identidad de las últimas décadas, como el también catalán, Enric Marco, que se hizo pasar por superviviente de los campos de concentración nazis de la Segunda Guerra Mundial. Coincidiendo con el aniversario de los atentados, muestra cómo necesitamos "heroínas" para encontrar esperanza después de este tipo de sucesos.