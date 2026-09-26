Iván Sevilla 26 SEP 2026 - 13:38h.

La víctima inició en 2023 una relación sentimental con un hombre en Barcelona, pero su familia se opuso incluso con amenazas

A la mujer le habrían quitado su pasaporte y la habrían recluido ejerciendo un maltrato psicológico tras llegar a Pakistán

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BarcelonaUna mujer fue rescatada en Pakistán después de haber viajado engañada desde Barcelona para presuntamente ser forzada a casarse con un primo en el país asiático, según han comunicado los Mossos d'Esquadra.

En colaboración con la Policía Nacional, los agentes pudieron destapar la trama familiar que había detrás de una historia que comenzó en abril, cuando la pareja de la víctima presentó una denuncia en comisaría.

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En su declaración, el hombre también de origen paquistaní y propietario de un negocio de informática en la capital catalana, advirtió de que a la mujer le habrían quitado el pasaporte español y la habrían obligado a contraer matrimonio con otra persona contra su voluntad.

Los graves hechos los contó meses después de haber sufrido él una agresión con arma blanca por parte de dos individuos que le asaltaron, en concreto en un intento de homicidio ocurrido en diciembre del 2025.

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Relación sentimental no aceptada por la familia de la mujer

La investigación que se abrió trató de verificar lo que había relatado acerca de la situación en la que se encontraba su pareja, tras haber llegado a Pakistán sin haber regresado posteriormente a la ciudad condal.

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Especialistas en tráfico de seres humanos se hicieron cargo del caso, de dimensiones internacionales, para localizar y ayudar a la víctima, con participación de miembros de la Embajada de España en el país asiático.

Según las averiguaciones, la mujer inició en 2023 una relación sentimental con un residente en Barcelona que conoció el año anterior. En junio del 2025, la pareja formalizó su unión religiosa, que no fue aceptada por la familia de ella.

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De hecho, desde el principio, el entorno habría ejercido presiones y amenazas para que se separara del emprendedor paquistaní. Quería que se casara con un primo por motivos de conveniencia.

Presiones y maltrato psicológico para que no volviera a España

Las coacciones también se habrían trasladado al hombre mediante terceras personas, que le habrían advertido de que su integridad física podía correr peligro si seguía estando con la mujer.

Tal y como han detallado los Mossos en un comunicado, en septiembre convencieron a la víctima para que volase a Pakistán con la excusa de que ambas familias aceptarían finalmente su relación.

No obstante, lejos de resolverse el conflicto, a su llegada al país le habrían quitado el pasaporte español, la habrían recluido en un domicilio y le habrían sometido a una constante vigilancia.

Coartando su libertad de movimientos, incluso habría sufrido presiones continuadas y maltrato psicológico para que renunciara a volver a España para estar con su pareja.

Dos detenidos, también implicados en el intento de homicidio

Ante tal situación y sin escapatoria, la afectada habría acabado siendo forzada a un matrimonio que ella no quería y que en reiteradas ocasiones se oponía. Solo deseaba regresar a nuestro país a seguir su vida.

Los agentes pudieron llevar a cabo un operativo exitoso para dar con su paradero en el territorio paquistaní y auxiliarla. Policías españoles se trasladaron allí para encargarse de las actuaciones, garantizando la seguridad de la víctima.

Luego, se efectuaron las gestiones necesarias para facilitar su repatriación. Una vez que llegó a la Península, recibió asistencia integral por parte de los servicios especializados en casos así.

Acerca de los implicados en la retención y el casamiento, así como el intento de homicidio a su pareja, dos principales investigados fueron detenidos en el Aeropuerto de El Prat de Barcelona, de 41 y 45 años.

La policía catalana ha recordado que la colaboración ciudadana es clave para detectar a posibles víctimas de tráfico de seres humanos, que suelen ser vulnerables por diferentes razones como las amenazas, el aislamiento social o las barreras lingüísticas.