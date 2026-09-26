Iván Sevilla 26 SEP 2026 - 13:27h.

El operativo llevado a cabo en la localidad de Iznalloz, Granada, permitió detectar la sofisticada infraestructura soterrada

Aparte del silo subterráneo hallado, los agentes encontraron siete armas de distinto tipo y más de 26.600 euros en efectivo

Compartir







GranadaHasta 1.357 plantas de marihuana, según ha contabilizado la Guardia Civil, estaban escondidas en cinco contenedores marítimos bajo tierra que fueron descubiertos durante una actuación en Granada.

Concretamente, los agentes registraron cinco localizaciones con la correspondiente autorización judicial en la llamada 'Operación Garnata Silo' desarrollada en el municipio granadino de Iznalloz.

PUEDE INTERESARTE Detenido un hombre de 84 años por cultivar 1.536 plantas de marihuana en un bosque de Girona

En una de ellas hallaron el silo subterráneo con un complejo sistema que mantenía interconectados los distintos espacios, habilitados para el cultivo y el secado de la marihuana.

La instalación oculta era difícil de detectar, pues los contenedores estaban completamente enterrados y apenas se veían desde la superficie mediante inspecciones visuales de la finca donde se encontraban.

Iluminación, climatización, ventilación y filtrado de aire

En el interior de la infraestructura montada había elementos para la iluminación, la climatización e incluso la ventilación y el filtrado del aire, a pesar de estar en el subsuelo, necesario para el buen crecimiento del cultivo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Había tanto macetas como plantas ya en proceso de secado. Un total de 997 fueron halladas allí, que se sumaron a otras localizadas en otra finca y el domicilio de uno de los miembros del grupo que las cuidaba.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

También los agentes intervinieron 600 gramos de picadura de marihuana. Por otro lado, durante los registros incautaron una pistola semiautomática, un revólver, una escopeta simulada y una réplica de arma larga de aire comprimido.

Igualmente, los integrantes de la organización tenían 167 cartuchos de distintos calibres, un arco de precisión con flechas, un chaleco antibalas, tres vehículos, tres dispositivos de geolocalización y más de 26.600 euros en efectivo.

Cuatro detenidos de entre 31 y 51 años

Durante el operativo de la Benemérita, cuatro hombres fueron detenidos de entre 31 y 51 años por los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y, solo uno de ellos, también por tenencia ilícita de armas.

Los técnicos de Endesa colaboraron para desconectar enganches ilegales en tres de los cinco inmuebles y desde el Seprona comprobaron la posible existencia de delitos urbanísticos en las fincas inspeccionadas.

En ellas había animales y se formularon denuncias para investigar su situación. No se descartan más arrestos relacionados con el mismo caso, que sigue abierto, aunque los implicados ya han sido puestos a disposición judicial.