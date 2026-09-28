Iria Sebastià Barcelona, 28 SEP 2026 - 05:29h.

Tras superar las 20.000 visitas en un solo día a raíz de un mensaje en redes, el proyecto mantiene su carácter altruista

La web combina los datos de 'gegants' de diferentes comunidades de España con varios agentes de inteligencia artificial

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Lo que empezó como un regalo a su hijo, ha acabado en todo un éxito para los más pequeños. El desarrollador Carlos Núñez, nunca imaginó que 'Pintargegants', la plataforma creada en enero de 2026 que convierte fotografías de gigantes reales en ilustraciones para imprimir y colorear tanto en papel como en el propio navegador, llegaría a tener más de 20.000 visitas en un día. Núñez, que ya lleva 15 años trabajando en lo digital (creando incluso videojuegos para Gerard Piqué) creó la primera versión del portal en un tiempo récord: "La primera versión de la web estaba operativa en unas tres horas", afirma.

Con la base de datos de GegantCat.com y el uso de inteligencia artificial, se genera el dibujo a partir de la foto extrayendo los rasgos principales y se verifica que el resultado sea correcto antes de darlo por bueno. Aunque reconoce que la calidad del trazo "es para pintar y jugar" sin pretender sustituir a un ilustrador profesional, el proceso ha permitido crear más "gegants". Este proceso ha generado también algunos despistes divertidos, como gigantes sin rostro, que el creador va actualizando y solucionando con el aviso de las distintas "colles".

De un regalo al éxito

En la actualidad, la web ya cuenta con 1.370 gigantes de Catalunya, Aragón, Baleares y Comunidad Valenciana clasificados por comarca, cada uno con su fotografía real y su correspondiente dibujo. El proyecto se extiende a la red social Instagram a través del perfil ⁠@pintargegants⁠, donde se comparten los dibujos coloreados por las familias, además de curiosidades sobre las figuras. Núñez señala que su figura favorita es "Sopetes de Calldetenes", mientras que su hijo Mario prefiere el gigante de Charlie Rivel.

La gran acogida del sitio web sorprendió al propio programador tras publicar un tuit que se volvió viral. "Ni de broma me esperaba esta acogida", confiesa Núñez al recordar cómo la publicación alcanzó picos de 20.000 visitas diarias. A pesar del coste económico , el creador descarta por completo monetizar la iniciativa. Núñez explica que desde el primer día acordó con su mujer que el proyecto sería "100% sin ánimo de lucro" porque su único propósito era hacerlo para su hijo.

Juegos y cultura

De cara al futuro del proyecto, la plataforma mantendrá su gratuidad e incorporará minijuegos y cuestionarios de tipo "quiz" para reforzar la difusión cultural, además de ampliar el contenido divulgativo en redes sociales. Al mismo tiempo, estudia la puesta en marcha de proyectos satélite que permitan generar un retorno económico hacia las agrupaciones tradicionales. El objetivo de Núñez pretende que los grupos de gigantes participantes reciban una parte de los ingresos que puedan derivarse de estas iniciativas, pues enfatiza que las agrupaciones son las verdaderas responsables de mover "toda esta afición y esta ilusión de los niños y son "una parte analógica de la cultura catalana que no se puede perder", por lo que defiende que es necesario preservarlas y potenciarlas con un mayor apoyo por parte de las instituciones.