Iria Sebastià Barcelona, 20 SEP 2026 - 12:00h.

Con 43 hospitales colaboradores y 281 ayuntamientos implicados, el programa suma alumnos voluntarios para incorporar nuevos espacios en toda Cataluña

La iniciativa otorga un pase gratuito y prioritario a lavabos de comercios e instalaciones públicas para personas con enfermedad inflamatoria intestinal

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El proyecto '¡No puedo esperar!' nació en 2013 impulsado por la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Cataluña (ACCU Catalunya) con el objetivo de dar respuesta las urgencias digestivas que afrontan las personas con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII). La iniciativa tomó como referencia iniciativas del Reino Unido y la legislación estadounidense conocida como Ally's Law (aprobada tras las dificultades sufridas por la joven Ally Bain al denegársele el acceso a un servicio). Jacky Gómez, miembro de la entidad explica el objetivo: "Lo adaptamos a la manera de vivir de aquí, a cómo se podría hacer mejor en el ámbito de Cataluña".

En sus inicios, arrancaron con una prueba piloto en Girona desarrollada conjuntamente entre la asociación y la unidad de crohn-colitis del Hospital Universitario Doctor Josep Trueta, liderada por el doctor Aldeguer. Tras esta primera etapa, el modelo se extendió progresivamente por el territorio catalán hasta conseguir colaboración institucional y sanitaria.

Entrega médica y control de las tarjetas

El funcionamiento del programa se apoya en el criterio del personal capacitado (médico) para garantizar una correcta asignación (y gratuita). "La mejor manera para dar atención al paciente fue repartir una serie de tarjetas, tipo VISA, que las emitimos nosotros y las entregamos a todos los hospitales colaboradores del proyecto", explica Gómez. Los centros sanitarios que se adhieren tras las visitas informativas reciben carnés que los propios médicos entregan a los usuarios que padecen EII, así como a pacientes ostomizados, colectomizados o intervenidos de cáncer de recto.

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La asociación tiene un seguimiento y supervisión periódica de las entregas. Según indica Gómez, "desde ACCU Catalunya se hace un control semestral de las tarjetas que se han entregado en los hospitales a los pacientes y nosotros hacemos un informe que se presenta al Departamento de Salud y a la Sociedad Catalana de Digestología".

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Un aumento de usuarios

La colaboración con tantos comercios e instalaciones públicas requieren un trabajo continuo en la difusión del proyecto en la que el voluntariado de los centros es esencial, por ello, colaboran mediante el programa de Aprendizaje y Servicio (ApS), a través de esta vía, los estudiantes universitarios entrevistan a socios de la entidad para sus estudios y posteriormente actúan como voluntarios para conseguir nuevos colaboradores.

Los usuarios de las tarjetas disponen de un buscador web y una aplicación móvil que geolocaliza los puntos donde pueden acceder al baño de forma prioritaria presentando el carné. Hasta la fecha se han emitido un total de 8.337 tarjetas NPE a pacientes (con la incorporación de 638 nuevos carnés en los últimos meses) y la red dispone de 4.166 lavabos adheridos junto con 281 ayuntamientos, 43 hospitales colaboradores y escuelas asociadas. Los usuarios agradecen y publican las tarjetas en redes para ayudar a otras personas que puedan padecer su misma enfermedad y muchos ciudadanos desean "que estuviese en toda España". El proyecto cuenta con el respaldo institucional del Consejo Consultivo de Pacientes del Departamento de Salud, el Instituto Catalán de la Salud y la Sociedad Catalana de Digestología.