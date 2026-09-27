La semana que viene se producirá una bajada de temperaturas aunque habrá zonas donde se registren los 30ºC

Una ciclogénesis explosiva cerca de España atraerá fuertes borrascas y provocará un descenso de las temperaturas

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Tras un comienzo de otoño con máximas veraniegas, este domingo se ha producido cierto descenso térmico, con lluvias y tormentas en el norte, lo que abre la puerta a una semana en que la tendencia serán unas temperaturas más acordes con la época, aunque aún hoy rondarán los 30 grados en varias zonas.

Las temperaturas máximas van a la baja, salvo en el Cantábrico oriental, después de que ayer fuera el día más tardío en el año en el que se alcanzó una máxima de 40 grados desde que hay registros en la España peninsular y Baleares.

Aunque los termómetros se contienen hoy, son varias las capitales de provincia donde se superarán los 30 grados, como Granada (34); Ciudad Real y Pamplona (33); Valladolid y Logroño (32) o Soria (31), mientras en Córdoba se prevén máximas de 36 grados; y de 35 en Badajoz y Sevilla.

El domingo se despedirá con lluvias en el norte del país

El domingo se prevé que se despida con lluvias y tormentas, desde la tarde y últimas horas de día, en zonas del norte peninsular, debido a una masa de aire frío en altura, que ya deja los cielos con abundante nubosidad en la mitad oeste y en, menor medida, en otras zonas de la Península.

Los primeros efectos se dejarán notar en Galicia y Asturias, con cielos muy nubosos o cubiertos y donde se podrán producir precipitaciones en la segunda mitad del día.

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También a última hora no se descartan tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo, en otros puntos, de manera que Aemet activará, desde la 18:00 horas avisos de nivel amarillo (peligro bajo) en zonas de Cantabria, noreste de Castilla y León, País Vasco y La Rioja.

En Canarias, también existe la probabilidad de lluvias en las islas montañosas, aunque menos probables y más ocasionales en Lanzarote y Fuerteventura.

Lunes tendremos un cambio de tiempo

Este domingo dará paso una jornada del lunes con un cambio de tiempo importante, que traerá chubascos con tormentas y granizo, los cuales serán probables en muchos puntos de la Península.

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Aemet indica, en su redes sociales, que esos chubascos pueden ser muy fuertes en Cataluña por la tarde/noche, con posibles inundaciones locales.

Las temperaturas máximas bajarán de forma generalizada, que será incluso notable en amplias zonas del interior sur; aunque subirán en Galicia y no se esperan cambios en Baleares y Canarias.

Septiembre de temperaturas altas

Septiembre se está caracterizando por temperaturas anormalmente altas y, este sábado, se superó un nuevo récord, al ser el día más tardío en el año en el que se alcanzó una máxima de 40 grados desde que hay registros en la España peninsular y Baleares.

Ayer, 26 de septiembre, se anotaron 41,3 grados en Sevilla; 40,5 en Almonte (Huelva) y 40 en Morón de la Frontera (Sevilla), según los datos de Aemet.

Hasta ahora, los días más tardíos habían sido el 25 de septiembre de 1983, cuando en Sevilla los termómetros marcaron 40 grados y también el pasado 25 de septiembre, con 40,1 grados en Andújar (Jaén).

Es el calor de un verano que parece que se resiste a replegarse y, aunque el uno de septiembre empezó el otoño meteorológico y el pasado 21 el astronómico, las temperaturas se mantiene por encima de los valores que serían normales.

Aemet señaló en sus redes sociales que el pasado jueves en unas 150 estaciones de su red (una de cada seis) se alcanzaron o superaron máximas de 35 grados, mientras en Andalucía y Extremadura se rozaron los 40. Aquella madrugada, además, en algunas localidades canarias no bajaron de los 30.