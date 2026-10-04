Alerta máxima en Cataluña por las fuertes lluvias: Protección Civil envía varios Es-Alert y Salvador Illa pide "precaución"
Las fuertes lluvias han provocado multitud de inundaciones e incidencias
Las tormentas ponen en aviso a 11 comunidades este domingo: Cataluña en alerta roja con acumulaciones de hasta 200 litros
CataluñaCataluña encara este domingo un segundo día de lluvias torrenciales, que han dejado esta noche puntualmente más de doscientos litros por metro cuadrado, con una persona fallecida en Tordera y con los servicios de emergencias activados ante la previsión de que las precipitaciones afecten a las comarcas de Girona.
Las fuertes lluvias caídas anoche y esta madrugada, las más cuantiosas de los últimos veinte años, han provocado multitud de inundaciones e incidencias.
Mensajes Es-Alert
Sobre todo en la capital catalana y las localidades barcelonesas de L'Hospitalet de Llobregat y Granollers, municipio que acumula en pocas horas 248 litros por metro cuadrado, según los datos del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat).
Al mensaje Es-Alert que ayer envío Protección Civil en veinte comarcas de Tarragona, Barcelona y Girona para informar de restricciones en la movilidad y actividades, se ha sumado otro remitido poco antes de las siete de la mañana de hoy en el Vallès Oriental, Maresme, Selva, Baix Empordà y Gironès para recordar la necesidad de respetar esas medidas, decretadas por la Generalitat.
Posteriormente, ha enviado un tercer Es-Alert para avisar a la población de Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs y Barcelona del riesgo de desbordamiento del río Besòs; y un cuarto en las comarcas de Vallès Oriental, Maresme y Baix Empordà para recordar que está prohibida la movilidad.
Illa pide "máxima precaución" ante el temporal de lluvias y avisa de que no ha acabado aún
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido "máxima precaución" a la ciudadanía por el temporal de lluvias, y ha avisado de que el episodio meteorológico aún no ha finalizado tras una noche que ha descrito como complicada.
"El temporal se desplaza ahora hacia Girona. No podemos bajar la guardia", ha afirmado este domingo en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press en el que ha agradecido a la mayoría de la ciudadanía su comportamiento responsable y la labor de los servicios de emergencia.