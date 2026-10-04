Las fuertes lluvias han provocado multitud de inundaciones e incidencias

Las tormentas ponen en aviso a 11 comunidades este domingo: Cataluña en alerta roja con acumulaciones de hasta 200 litros

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CataluñaCataluña encara este domingo un segundo día de lluvias torrenciales, que han dejado esta noche puntualmente más de doscientos litros por metro cuadrado, con una persona fallecida en Tordera y con los servicios de emergencias activados ante la previsión de que las precipitaciones afecten a las comarcas de Girona.

Las fuertes lluvias caídas anoche y esta madrugada, las más cuantiosas de los últimos veinte años, han provocado multitud de inundaciones e incidencias.

Mensajes Es-Alert

Sobre todo en la capital catalana y las localidades barcelonesas de L'Hospitalet de Llobregat y Granollers, municipio que acumula en pocas horas 248 litros por metro cuadrado, según los datos del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat).

Al mensaje Es-Alert que ayer envío Protección Civil en veinte comarcas de Tarragona, Barcelona y Girona para informar de restricciones en la movilidad y actividades, se ha sumado otro remitido poco antes de las siete de la mañana de hoy en el Vallès Oriental, Maresme, Selva, Baix Empordà y Gironès para recordar la necesidad de respetar esas medidas, decretadas por la Generalitat.

Posteriormente, ha enviado un tercer Es-Alert para avisar a la población de Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs y Barcelona del riesgo de desbordamiento del río Besòs; y un cuarto en las comarcas de Vallès Oriental, Maresme y Baix Empordà para recordar que está prohibida la movilidad.

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Illa pide "máxima precaución" ante el temporal de lluvias y avisa de que no ha acabado aún

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido "máxima precaución" a la ciudadanía por el temporal de lluvias, y ha avisado de que el episodio meteorológico aún no ha finalizado tras una noche que ha descrito como complicada.

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"El temporal se desplaza ahora hacia Girona. No podemos bajar la guardia", ha afirmado este domingo en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press en el que ha agradecido a la mayoría de la ciudadanía su comportamiento responsable y la labor de los servicios de emergencia.