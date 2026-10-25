Se han identificado a más de 20 perfiles en redes de este tipo y algunos de esos chats contaban con cientos de participante

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Manifestarse vestidos de negro para saquear comercios y enfrentarse a la Policía tal y como ha ocurrido este sábado en Barcelona. Diferentes perfiles de TikTok han animado a replicar en España lo que se vivió hace una semana en Francia con la ola de violencia durante las protestas. El medio asegura que los reclutamientos comenzaron entre el 18 y el 19 de octubre.

Según 'Newtral', estos grupos se identifican con el nombre de 'Blocus'. "Lo más curioso es que desde esos grupos de TikTok se les está redirigiendo ya a grupos cerrados de Telegram y de WhatsApp, donde hay una mayor coordinación y se les dan una serie de consignas, como acudir tapados y vestidos de negro", señala el periodista de 'Newtral' Guillermo Infantes.

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Desde consejos de vestimenta hasta el material que hay que usar

En estas cuentas se les indica cuándo y cómo manifestarse. Ofrecen consejos de vestimenta y el material que deben usar, como banderas, carteles, sprays, extintores o bengalas. En total, el medio citado ha identificado a más de 20 perfiles en redes de este tipo y algunos de esos chats contaban con cientos de participantes. Cuando se dieron cuenta de que se estaba investigando, cerraron uno con 900 miembros para convocar disturbios como los de Francia aquí en España.

Los principales canales identificados son uno de Barcelona y otro de Madrid. Ambos tienen cerca de 700 participantes y se accede a través de una invitación en TikTok.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigan estas convocatorias y su posible relación con grupos extranjeros. Mientras, si entras en TikTok y buscas la palabra 'Blocus', la red lanza una advertencia para asegurar al usuario que la información "puede no estar verificada".