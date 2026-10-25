Sánchez ha dejado ver su lado más deportista en un vídeo corriendo junto a Carlos Cuerpo

La 'kiss cam' del Pedro Sánchez triunfa en el mitin del PSOE en Granada bajo el lema 'la fuerza del amor'

Compartir







El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a volverse viral en redes sociales al compartir un vídeo junto al ministro de Economía, Comercio y Empresa y vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo.

En esta ocasión, Sánchez ha dejado ver su lado más deportista, como ya ha enseñado en otras ocasiones en sus redes sociales, y ha compartido unas imágenes en las que se ve a ambos políticos vestidos con ropa deportiva y corriendo, en un vídeo cargado de mensajes políticos.

"A por cuatro más"

"¿Cuántos llevamos ya, presidente?" comienza preguntándole Cuerpo, ante la respuesta de Sánchez: "Como unos ocho". Un intercambio de mensajes en clave política que no han dejado indiferente a ningún usuario de las redes.

"¿Qué hacemos, cuatro más?", pregunta el presidente. "Yo creo que sí, estamos preparados", afirma el ministro, mientras continúan con su carrera.

PUEDE INTERESARTE La guerra de los vídeos con IA marcarán la campaña electoral de PP, Vox y PSOE que buscan llegar al votante más joven

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La 'kiss cam', otra de las protagonistas de la precampaña de Sánchez

Pedro Sánchez, al igual que el resto de políticos, se ha volcado de lleno con los actos de precampaña de cara a las próximas elecciones. Además de vídeos en redes como el mencionado, el presidente del Gobierno ha apostado por 'la fuerza del amor' como su lema, algo que ya ha utilizado en varios mítines.

Durante el mitin de este sábado en Granada se ha utilizado una 'kiss cam' para enfocar a los asistentes y animar a que se dieran un beso, algo que se ha convertido en la anécdota del encuentro político.