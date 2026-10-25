Puri Ruiz 25 OCT 2026 - 08:00h.

La cantante californiana ha vivido relaciones muy mediáticas, alguna de ellas marcada por la polémica y las críticas mutuas aireadas en prensa

El frenético show de Katy Perry en O Son do Camiño: un paseo dentro de una botella, chorros de crema y la bandera gallega

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“El año pasado fue realmente difícil”: así resumía Katy Perry a la revista ‘People’ el doloroso proceso de separación de Orlando Bloom, su pareja durante casi una década y padre de su hija de 6 años, Daisy Dove. La cantante de ‘Roar’, que contó también que sus amigos permanecieron a su lado todo el tiempo, no pudieron evitar que se sintiera muy sola “a pesar de estar acompañada”. Bloom es solo el penúltimo capítulo de un historial amoroso lleno de nombres reconocibles, y alguno envuelto en una agria polémica. Los repasamos.

Russell Brand: el cómico sentado hoy en el banquillo que rompió con Katy Perry por SMS

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La primera relación conocida de la californiana fue el cómico británico Russell Brand. Se conocieron en 2009 gracias a la película ‘Todo sobre mi desmadre’, que él coprotagonizaba con Jonah Hill y en la que Katy rodó un cameo. A partir de ahí, todo sucedió rápido: oficializaron su relación ese mismo año, en la gala de los MTV Video Music Awards, se casaron por el rito tradicional hindú en octubre de 2010, en un complejo de lujo al norte de la India: el novio llegó montado a caballo y, tras él, desfilaba un cortejo de elefantes, camellos y otros animales; la novia vestía un sari. Los festejos duraron seis días.

Catorce meses después, Brand enviaba un SMS a Perry para comunicarle la ruptura. Ella estaba en plena gira y era la víspera de Año Nuevo. El cómico no tardó mucho en decir de su ex públicamente que era “insulsa y vacía”, y ella también habló de Russell en negativo, dando a entender que no soportaba una relación de igual a igual. Actualmente, el británico se enfrenta a siete cargos por agresión sexual: una de sus víctimas ha llegado a declarar esta semana que la trató “como un animal”. Dos de esas agresiones por las que se le acusa tuvieron lugar en 2009.

John Mayer: un romance de idas y venidas

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Unos meses después de romper con Brand, más o menos cuando logró firmar su divorcio, Perry inició una relación con el compositor, cantante y guitarrista John Mayer. Se trató de una historia intermitente: ocho meses después de iniciar su romance se producía la primera ruptura. La segunda llegó en febrero de 2014, y la tercera y definitiva, después de varios intentos de retomar la relación, fue en julio de 2015. Llegaron a publicar una canción juntos, ‘Who You Love’, y de él la cantante llegó a decir en 2017 que ha sido el mejor amante y exnovio en el ámbito sexual. Justo en ese año Mayer sacó el sencillo ‘Still Feel Like Your Man’ (todavía me siento como tu pareja), dedicada a Katy.

Orlando Bloom, su relación más sólida

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Conoció al actor de ‘El señor de los anillos’ en 2016, en una fiesta posterior a los Globos de Oro: él llevaba ya más de dos años separado de la modelo australiana Miranda Kerr, con la que tuvo un hijo, Finn. Al igual que con Mayer, Perry y Bloom vivieron una ruptura: estuvieron unos meses separados en 2017, pero retomaron su romance al año siguiente. Fue en 2019 cuando anunciaron su compromiso, y en el verano de 2020 nació la hija de ambos, Daisy Dove.

En 2024, entrevistada en el pódcast ‘Call Her Daddy’, la cantante explicó por qué los dos habían tardado tanto tiempo en comprometerse, y comentó que Orlando lo tenía claro “porque acababa de pasar un largo periodo de celibato y tenía intenciones claras”. Sin embargo, ella “acababa de terminar una relación”, por lo que su situación emocional era bien distinta: “Tuve que esforzarme mucho”.

Al año siguiente, la pareja anunciaba su ruptura. Perry se encontraba de gira por Australia, y el actor llegó a visitarla después de haberse separado, tal como recoge la edición australiana de ‘Vogue’.

Justin Trudeau, el ex primer ministro con el que comparte hoy su vida

Poco después de oficializarse la ruptura con Bloom, en junio de 2025, Katy Perry fue vista con Justin Trudeau cenando en el restaurante Le Violon, en Montreal, en medio de su gira ‘Lifetimes’. Hasta marzo de ese mismo año, Trudeau había sido el máximo mandatario de Canadá. La intérprete de ‘I Kissed a Girl’ aún arrastraba las heridas de su reciente ruptura, que explicó en la ya mencionada entrevista a 'People’. No obstante, Trudeau, que también se había separado de su esposa, Sophie Grégoire, y que llegó a acudir a diez de los veinte conciertos que dio Katy, logró enamorar de nuevo a esta, que hoy habla sobre él de “amor verdadero”. Hace exactamente un año, con motivo del cumpleaños de Katy, oficializaron su relación.