El rey Felipe VI ha abandonado este domingo el el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega

Felipe VI no es el primero de los Borbones en ser operado de cataratas: las infantas Elena y Cristina han pasado por la misma intervención

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OviedoEl rey Felipe VI ha abandonado este domingo el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, en Oviedo, donde anoche fue sometido a una operación de cataratas en su ojo izquierdo, según han informado fuentes de la Casa Real.

El jefe del Estado ha salido sonriente y a pie con unas gafas de sol a las 9:55 horas de la clínica ovetense, a cuyas puertas esperaban algunos medios de comunicación, a los que ha asegurado que se encontraba bien.

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La intervención ha sido "perfecta"

El oftalmólogo Luis Fernández-Vega, que ha intervenido este sábado al Rey Felipe VI de cataratas, ha asegurado que la operación ha sido "perfecta" y que la recuperación será rápida, ya que el Monarca solo se tendrá que poner "unas gotas durante unos días" y no hacer esfuerzos.

Así lo ha asegurado el especialista minutos después de que Felipe VI haya abandonado el la clínica oftalmológica por su propio pie y con unas gafas de sol.

El especialista ha explicado que la operación, que duró alrededor de 30 minutos, se ha desarrollado de forma "rutinaria" y el Rey estaba muy contento de cómo fue. "La hicimos ayer a la tarde-noche, como consecuencia de que había tenido el acto de Pueblo Ejemplar. Como terminamos tarde, se quedó a dormir aquí para no marcharse a un hotel", ha asegurado.

El posoperatorio y la recuperación

El especialista ha señalado que la recuperación será rápida y que el monarca podrá mantener su agenda oficial esta semana porque "no hay nada que se lo impida". "Llevará unas gafas de sol para que le proteja y para que se acuerde de que está recién operado pero nada más. Su visión irá a mejor", ha afirmado.

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Fernández Vega ha indicado que el posoperatorio consiste en administrarse unas gotas durante unos días y evitar esfuerzos físicos. Preguntado por si es habitual sufrir cataratas a los 58 años, Fernández Vega ha explicado que, aunque son más frecuentes a edades avanzadas, operar a personas de alrededor de 60 años es habitual.

"Todas las semanas operamos bastantes cataratas de personas de alrededor de 60 años. O sea que no es una cosa infrecuente", ha apuntado.

La operación tuvo lugar sobre las 21:30 horas de este sábado y ha coincidido con la visita de tres días que los reyes y sus hijas han realizado a Asturias, donde esta mañana en la localidad de Llanes entregaban el Premio Princesa de Asturias al Pueblo Ejemplar 2026. a la Cofradía de Pescadores Santa Ana, un reconocimiento que pone en valor su compromiso con la tradición marinera, la sostenibilidad y la conservación de la cultura pesquera.

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El rey mantiene su agenda

"¡Muy bien, bien, gracias!", ha dicho el rey a los periodistas que le han preguntado cómo había ido la operación, señalando sus gafas de sol, tras lo que se ha subido al coche que le esperaba para regresar a continuación a Madrid.

El rey mantiene su agenda para este lunes, en la que presidirá, a las 18:00 horas, la apertura del curso académico de las Reales Academias en Madrid.