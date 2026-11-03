Hospitalizado un maquinista de mercancías después de que tres vagones chocaran contra su tren en Martorell

Se ha abierto una investigación para determinar las causas del accidente y los daños provocados en los trenes afectados.

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Un maquinista de un tren de mercancías de Renfe ha resultado herido este martes después de que unos vagones cargados de cereal se desprendieran de otra máquina y fueran por la vía a la deriva hasta chocar contra la cabina del conductor. Tras la colisión, los vagones han descarrilado y el tren de mercancías ha quedado afectado por el impacto.

El siniestro se ha registrado en un tramo de la red de Rodalies cerca de la estación de Martorell. El maquinista ha sido trasladado al hospital y se encuentra en buen estado, según ha adelantado la cadena SER. Por su parte, el servicio de tren no ha quedado afectado a causa del incidente.

Se ha abierto una investigación para determinar las causas del accidente y los daños provocados en los trenes afectados.