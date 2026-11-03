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Catalunya

Hospitalizado un maquinista de mercancías después de que tres vagones chocaran contra su tren en Martorell

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Herido un maquinista de mercancías después de que unos vagones choquen contra su tren en Martorell. Archivo
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Un maquinista de un tren de mercancías de Renfe ha resultado herido este martes después de que unos vagones cargados de cereal se desprendieran de otra máquina y fueran por la vía a la deriva hasta chocar contra la cabina del conductor. Tras la colisión, los vagones han descarrilado y el tren de mercancías ha quedado afectado por el impacto.

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El siniestro se ha registrado en un tramo de la red de Rodalies cerca de la estación de Martorell. El maquinista ha sido trasladado al hospital y se encuentra en buen estado, según ha adelantado la cadena SER. Por su parte, el servicio de tren no ha quedado afectado a causa del incidente.

Se ha abierto una investigación para determinar las causas del accidente y los daños provocados en los trenes afectados.

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