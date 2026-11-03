Una de las principales novedades será el refuerzo de la supervisión de la circulación

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El Gobierno reforzará los controles de seguridad en los trenes de alta velocidad con nuevas medidas que afectarán tanto a la circulación como a los procedimientos de supervisión. Entre las actuaciones anunciadas por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, figuran la reducción temporal de frecuencias en la línea Madrid-Sevilla, la instalación de compartimentos cerrados para el equipaje y la incorporación de más personal encargado de controlar el tráfico ferroviario.

Una de las principales novedades será el refuerzo de la supervisión de la circulación. Frente al modelo actual, que cuenta con un único controlador, se pasará a disponer de dos controladores de Adif y un supervisor, con el objetivo de aumentar las comprobaciones y evitar posibles errores humanos. Además, se incorporará un agente de inteligencia artificial como herramienta de apoyo en la toma de decisiones.

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También está previsto mejorar el software utilizado por los controladores para facilitar la localización de los trenes y ofrecer una visión más precisa de su posición en cada momento.

Otra de las medidas afectará directamente a los viajeros: los equipajes deberán colocarse en compartimentos cerrados para evitar que puedan desplazarse durante el trayecto y provocar lesiones en caso de incidentes o movimientos bruscos del tren.

Menos frecuencias en la línea Madrid-Sevilla

Mientras se completa la implantación del sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario ERTMS en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, el Ministerio reducirá temporalmente el número de circulaciones. La decisión responde, según ha explicado Puente, a un criterio de prudencia y busca recuperar la confianza de los usuarios mientras se refuerzan las garantías de seguridad.

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El despliegue del ERTMS, que inicialmente debía haber finalizado en abril de este año, continúa pendiente de completarse. Paralelamente, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria llevará a cabo una revisión extraordinaria e inmediata de los sistemas de seguridad.

El ministro ha explicado que la intención es reducir la oferta horaria sin que ello suponga una pérdida significativa de plazas. Para conseguirlo, se recurrirá a trenes de doble composición, que permiten unir dos unidades y aumentar la capacidad de cada circulación.

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De esta forma, habrá menos trenes disponibles a lo largo del día, pero se intentará mantener el mayor número posible de asientos. Puente ha puesto como ejemplo que los intervalos entre circulaciones podrían pasar de cinco, seis o diez minutos a quince, aunque estas cifras se han planteado de manera orientativa.

Óscar Puente responde a Juanma Moreno

Durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros, el titular de Transportes también se ha referido a las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien aseguró que no se subiría actualmente a un tren de la línea. Puente ha calificado esas palabras de "profundamente irresponsables" y ha considerado que no son propias de quien preside una comunidad autónoma.

El ministro ha reconocido la preocupación y las dudas que puede generar la situación entre los viajeros, aunque ha defendido que los mensajes de desconfianza deben evitarse mientras se trabaja en reforzar la seguridad del servicio.