Asun Chamoso 21 NOV 2026 - 16:59h.

El robot, en una prueba piloto, corta con una tijeras de poda las ramas de un árbol

Se trata de una colaboración entre Osvald Ferreteria, Group Saltó y Leitat Technological Center

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LleidaDesde hace dos años, Osvald Esteve tenía un sueño. "Lo imaginaba, pero aún no era una realidad. Un robot, humanoide o no, con un brazo para hacer tareas en el campo. La idea que tenía en mente era un robot, darle una tijera y que cortara unas ramas. Exactamente lo que ha pasado y quería hacer. ¡Lo hemos conseguido! Es una gran satisfacción. Por fin, lo hemos logrado. Es el primer robot humanoide en el mundo que es capaz de podar un árbol", explica el copropietario de Osvald Ferreteria.

Osvald es payés con una explotación agrícola, donde fueron los primeros en implantar la tijera eléctrica en la zona de frutales de Lleida. "Las iba a buscar a Francia y las utilizábamos en mi empresa. Fue la primera en el mundo y estaba pensada para la viña. Es la tijera de referencia del mercado mundial. Y me propusieron venderlas aquí. Así nació la ferretería hace 26 años. Los clientes que venían me decían: 'A ver cuándo irán solas las tijeras'. Estamos en ello, les contestaba. 'Un día lo tengo que conseguir', les decía medio en serio y medio en broma. Ahora puedo decir que lo he logrado. Van solas. Las usa un robot", recuerda Esteve.

Así empezó el runrún de su idea, animado por los avances de la robótica, con coreografías incluidas. "Había contactado con diferentes empresas tecnológicas, pero me decían que ya lo hablaríamos. Les pedía que llevaran un robot a una feria para que usara una tijera de poda. Me daban largas por aquí y por allá. Me repetían: 'Ya lo veremos'. Hace tiempo que iba detrás".

En la feria Agrobiotech de Lleida, Osvald vio una oportunidad y no dudó en aprovecharla. "Observé un robot que tenía dedos por primera vez en directo. Se trataba de que la mano sostuviera la tijera eléctrica. Cuatro dedos para cogerla y uno para apretar el gatillo para accionarla. Pregunté si era posible y me dijeron que sí. Y se las llevé ¿Para cuándo? Y lo hicieron en unas horas. Vi que el robot utilizaba la tijera. Y le acerqué unas ramas para que las cortara una tras otra. La tijera es potente y no tiene oscilaciones. Vieron lo fácil y rápido que cortaba. Lo importante es que el robot corta él solo y por primera vez, la tijera funciona sola", detalla Esteve.

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Salto al campo con IA

Se trata de un prototipo desarrollado de forma conjunta entre Osvald Ferretería Electrocup, Group Saltó y Leitat Technological Center. Un primer paso para automatizar la poda de árboles: "Podría clarear o recoger los frutos. También se le podría decir que deje un número concreto de ramas iguales. Hay tractores que van solos o drones que sulfatan los campos. El robot sería una ayuda más".

Un humanoide pionero con el que "todos alucinan y me piden que el año que viene pode un árbol. Ahora el robot sostiene una tijera eléctrica, la hace funcionar y yo meto la rama entre la tijera. El segundo paso es que, en un espacio cerrado, lleve la tijera al árbol y sea él quien corte la rama que hemos programado. Con la inteligencia artificial, se podrían introducir los datos para que el robot decida cuáles son las óptimas. Una acción que puede repetir una y otra vez. Y el último paso es llevarlo al campo a que lo haga y ver qué pasa. Se tiene que buscar el equilibrio, que podría ser con ruedas o una cadena deslizante. No tiene que ser un humanoide. Lo importante es que en la parte superior tenga una cámara y un brazo para podar. Hemos encontrado un camino. Iremos avanzando hasta ver dónde podemos llegar". Y saber dónde les lleva depende de los recursos que encuentren para este proyecto en fase de investigación y experimentación.

A Osvald le llueven las felicitaciones y los ánimos para seguir adelante y responder a la siguiente pregunta: "¿Cuándo se podrá comprar?".