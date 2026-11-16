Maitena Berrueco 16 NOV 2026 - 06:30h.

Ohiana ha sido galardona con una Estrella Agrícola en los Premios Chaleco Agricultor 2026, 'Estrella Michelín de la Agricultura'

Cuenta con más de 3.800 manzanos de 20 variedades distintas de manzanas autóctonas vascas que cultiva en ecológico

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San SebastiánEl proyecto Sagarrek de la guipuzcoana Ohiana Recalde acaba de cosechar una Estrella Agrícola por su apuesta por la sostenibilidad y la modernización del campo, en el marco de los Premios Chaleco Agricultor 2026, conocidos como los 'Estrella Michelín de la Agricultura'. Un galardón que esta agricultora define como un "chute de energía" y que recala por primera vez en esta provincia vasca. Ohiana cultiva en las tierras de su familia entre 3.800 y 4.000 manzanos, todos ellos de variedades vascas, para la elaboración de sidra ecológica. "Mi sueño en un futuro cercano es poder producir yo mi propia sidra", desvela.

Ohiana vive en un caserío pero las tierras que pertenecían a su familia durante años las arrendaron ganaderos para tener sus animales, hasta que "el último vecino que las cuidaba se jubiló". Entonces, esta joven solo tenía 19 años y empezó a imaginar qué hacer con esas diez hectáreas de tierra, aquello puso la semilla de Sagarrek. Ella "sola" cultiva casi 4.000 manzanos repartidos en varias piezas y sus manzanas acaban convertidas en zumos, compotas o mermeladas, aunque la mayor parte de ellas las transforma en sidra la cercana sidrería Ola.

Las manzanas son todas de variedades vascas, de las 250 certificadas en Euskadi, Ohiana produce 20 distintas, algunas de ellas con nombres tan curiosos como 'moko', 'txalaka' o 'patzuloa': "Las hay ácidas, amargas, dulces...", cuenta la agricultora que ha apostado por cultivar en ecológico, lo que la obliga a "estar muy pendiente del cultivo" a "usar diferentes técnicas y jugar con las condiciones climáticas".

¿Porqué no hay suelo normal?

De momento, sus manzanas siempre han crecido sanas y libres de plagas, de momento, ha sorteado con suerte un cambio climático que ha mermado la producción de esta fruta en la provincia: "Hay manzanas que se han asado en el mismo árbol y el calor que generado un hongo que ha echado a perder buena parte de las cosechas", cuenta.

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Formada como Técnico agrícola y más tarde, como veterinaria, Ohiana admite que elegir trabajar en el sector primario requiere dedicación y horas, porque "la cosecha es solo una vez al año, pero las podas y el mantenimiento del terreno dura los 12 meses". Pese a todo no se arrepiente de su apuesta por volver a las raíces, a conectar con la tierra y el mundo rural. Ohiana pone rostro a las mujeres agricultoras, esas que desde tiempos ancestrales han trabajado siempre la tierra en los caseríos y han estado en el campo, aunque "siempre en la sombra". Dar el paso de entrar a formar parte de un sector "muy mayor y muy masculinizado", no fue fácil para esta joven guipuzcoana que llegaba con otra formación y una manera distinta de hacer las cosas.

Tan distinta que no quiere limitarse a cultivar sus manzanos de los valladas que separan sus terrenos para dentro, sino que su apuesta es por convertirse en un nexo entre la ciudadanía y el campo, porque "estamos muy desconectados de lo esencial" lamenta y pone un ejemplo: "Muchos niños durante las visitas a los manzanales me preguntan, mientras caminan por la hierba, ¿porqué no hay suelo normal? Para ellos, lo normal es el asfalto", relata. Así las cosas, Ohiana está dispuesta a que la gente entienda de dónde viene lo que comemos y la importancia de cuidar del entorno.