Rocío Doñoro Clara Marzá 24 SEP 2026 - 21:53h.

La Universidad Politécnica de Valencia entrena a un robot, Musi, para ser más humano y ser guía de un museo.

Los robots humanoides, eficientes, rápidos y rentables: "Cada vez serán capaces de hacer nuevos trabajos"

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Ver a robots humanoides asumiendo nuevos roles cada vez es más habitual, pero Informativos Telecinco ha asistido a un entrenamiento del prototipo en el que trabaja la Universidad Politécnica de Valencia. Interaccionan con la máquina para enseñarles también 'empatía'. Enseñan a Musi a chocar la mano a ser más cercano y menos robot.

"A veces también asusta a la gente. Le impacta ver que tiene un cuerpo metálico", señala Ana Martí, codirectora de Hume, el Hub de Museología Experimental de la Universitat Politècnica de València (UPV). Y eso tiene que cambiar entre los que ven. Porque a Musi le preparan para ser un guía en espacios culturales.

"Hay que entrenarle en muchos aspectos, cuestiones de movimiento, de atención, de ayuda al ser humano", señala Juanjo Climent, investigador de la Hume en la UPV. Y de eso se encargan en la Universidad Politécnica de Valencia. Le enseñan todo lo necesario para ayudar por ejemplo en un museo.

Lo que más le cuesta es entender las emociones. "Para un robot humanoide lo principal es saber qué tiene en su entorno", desvela Jonathan Poliacho, investigador de la Hume en la UPV.

Si quitamos a Musi la gorra, encontramos las cámaras y altavoces. Resolver dudas en museos españoles es novedoso para Musi y para los humanos. Ya están acostumbrados en el Castillo de la Edad Media en Turín. Musi podrá informar y también acompañar. Él se acostumbrará a nosotros y nosotros a él. Objetivo: empatizar y tener una visión más amable de los robots.