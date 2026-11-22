Redacción Cataluña Europa Press 22 NOV 2026 - 14:39h.

El suceso ha ocurrido en la carretera BV-1221 cuando la conductora se ha visto sorprendida por el desplome del ejemplar

Nueve personas heridas tras la caída de un árbol por el viento al paso de la Carrera de la Mujer en Barcelona

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BarcelonaUna mujer está ingresada en estado grave después de caer un árbol sobre su vehículo este 22 de noviembre en la localidad de Matadepera (Barcelona), según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El suceso ha ocurrido en la carretera BV-1221 en una jornada dominical de intenso viento y la víctima ha sido evacuada en ambulancia hasta el Hospital de Terrassa.

En Catalunya otras nueve personas han resultado heridas leves en Barcelona, al desplomarse un árbol durante la celebración de la Carrera de la Mujer.

Otra persona se encuentra en estado grave por la caída de otro ejemplar en la calle de la Marina de la capital. Y una tercera víctima ha resultado herida leve al caerle una farola en Sabadell.