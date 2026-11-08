Un vecino de La Palma ha resultado herido por el impacto de una silla

Alertan de la llegada de la borrasca Bruna, un importante temporal atlántico en España: algunas zonas podrían superar los 150 l/m²

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La borrasca Bruna ha dejado 16 incidencias desde la pasada medianoche en Canarias, la mayoría relacionadas con la caída de árboles, desprendimientos y desplazamientos de objetos por el viento, como el caso de un vecino de La Palma que ha resultado herido por el impacto de una silla.

La mayoría de las incidencias, en Tenerife

La jefa de servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias, Montserrat Román, ha detallado que la mayoría de las incidencias se han concentrado en Tenerife, donde se ha registrado la caída de árboles y ramas, y el desplazamiento de vallas, bidones y señales de tráfico.

También ha habido desprendimientos de objetos a la vía pública en La Laguna, Icod, Los Realejos, Tegueste, Santa Cruz de Tenerife y San Miguel de Abona.

Un herido y desplazamientos de barreras de hormigón en al acceso al muelle en La Palma

En La Palma se han contabilizado cinco incidencias, la más relevante, el desplazamiento por el fuerte viento de una silla que ha impactado en una persona que ha sido trasladada a un centro sanitario.

Además, se ha registrado el desplazamiento de barreras de hormigón en el acceso al muelle, la caídas de árboles y de contenedores, y desprendimientos en la carretera LP-2 en Fuencaliente.

En La Gomera se ha procedido al cierre preventivo de la carretera CV 14 en la zona de El Rejo y en Gran Canaria varios árboles han caído sobre la línea de media tensión en Moya.

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Las incidencias se relacionan con el viento

Montserrat Román indica que estas incidencias han sido por el momento puntuales y relacionadas principalmente por el viento, sin que se hayan producido situaciones de "especial gravedad".

Por lo demás, indica que Emergencias está pendiente de las actualizaciones de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología para valorar posibles ajustes en las declaraciones de alerta y prealerta, y recuerda que el fenómeno meteorológico adverso no ha finalizado.

Asimismo, recomienda a la población a seguir las recomendaciones y a informarse a través de los canales oficiales.