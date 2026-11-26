Los Mossos d'Esquadra han desalojado la estación de Rodalies de Vilanova, en Barcelona, por una maleta sospechosa en un tren

Se multiplican las falsas alarmas por mochilas sospechosas

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Vilanova i la GeltrúLa circulación de las líneas R2 Sud y Regionales sur de Rodalies está interrumpida este jueves por la mañana entre Cunit y Sitges (Barcelona) después de que los Mossos d'Esquadra hayan recibido un aviso por una maleta sospechosa dentro de un tren que se encuentra en la estación de Vilanova i la Geltrú, que ha sido desalojada.

Según han explicado fuentes policiales, la maleta está dentro de un convoy y se han activado los protocolos relativos a este tipo de incidentes.

Servicio alternativo por carretera

Las mismas fuentes han añadido que ha sido el personal de Renfe quien ha alertado de que había una maleta que podía ser sospechosa.

Se han activado la unidad Tedax, la canina y los drones de la policía catalana, que ahora trabajan para averiguar si dentro de la maleta hay algún artefacto explosivo o no.

Rodalies ha informado en 'X' que se está gestionando un servicio alternativo por carretera mientras los trenes no puedan reanudar la marcha.