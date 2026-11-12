Avisos y detonaciones de mochilas y una maleta en Sevilla, Málaga, Arganda y Guadarrama

Evacuan cientos de colegios por falsas amenazas de bomba en Europa: Italia e Irlanda, entre los países afectados

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La explosión de una mochila en Oviedo y las evacuaciones en Italia por avisos de bomba está desatando una verdadera psicosis. En España, los Tédax se han movilizado en Andalucía y Madrid por mochilas y maletas, sospechosas de contener explosivos. La sede de Podemos, en Sevilla ha sido desalojada por una maleta abandonada, aunque al final ha sido como todos los incidentes una falsa alarma.

La Policía Nacional ha detonado este jueves una mochila sospechosa en la Avenida de la Constitución, de Sevilla, a pocos metros de la Catedral y previamente tuvieron que desalojar los locales y tiendas de la zona de forma preventiva.

Los agentes se desplegaron cumpliendo de forma estricta "el protocolo de seguridad" establecido para este tipo de incidencias, según ha informado la Policía Nacional. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha informado que en el operativo ha intervenido la unidad de Tédax, formada por expertos en desactivación de artefactos explosivos.

En Marbella, Málaga, también tuvo que ser desalojado un centro de salud de San Pedro Alcántara tras ser activado el protocolo de seguridad ante la presencia de una maleta abandonada que tras ser inspeccionada no contenía ningún objeto explosivo.

Ya cerca de las 13.00, ha sido desalojada la sede de Podemos, en la calle León XIII, por una maleta sospechosa, que finalente no ha sido detonada al tratarse de las pertenencias de una persona sinhogar, según ha publicado el periódico ABC de Sevilla.

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Falsos avisos en Madrid

Un día después de las detonaciones controladas de varias mochilas Guadarrama y en el centro de Madrid se han vuelto a activar dos nuevas alertas por mochila sospechosa en Arganda del Rey y Galapagar. Ambos episodios han terminado como falsas alarmas, pero han provocado un despliegue de efectivos que ha alterado la tranquilidad de los vecinos.

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En Arganda, el aviso ha obligado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a acordonar la zona cercana a un centro médico y han cortado preventivamente la circulación en dicha avenida tras localizarse una mochila en unos contenedores, un suceso similar al ocurrido cerca de una gasolinera en Galapagar, donde finalmente el objeto sospechoso no entrañó peligro.

El alcalde de Arganda. Alberto Escribano, ha confirmado que "el aviso por una mochila con supuestos explosivos en Avenida de Derechos Humanos era falso", según le informaron los TEDAX de la Guardia Civil.

El Ayuntamiento de Galapagar ha informado de un incidente similar ocurrido en una gasolinera en la calle Colmenarejo, donde apareció una mochila que despertó las sospechas de un trabajador de la estación de servicio y alertó a la Guardia Civil.

Siguiendo el protocolo establecido para este tipo de situaciones, se dio aviso a los Tédax y se procedió a acordonar preventivamente la zona. Sin embargo, tras realizar las comprobaciones oportunas, los especialistas confirmaron que el objeto no entrañaba peligro, según han señalado fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press.

En Madrid, este miércoles, la Policía Nacional detonó de forma controlada una maleta abandonada en la Plaza de España, tras activarse el protocolo de seguridad ante la sospecha de que pudiera contener material peligroso.