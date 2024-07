Arrakihs, la misión espacial pionera de España, busca explorar la materia oscura

El curioso nombre de la misión española, Arrakihs, proviene del acrónimo en inglés de Analysis of Resolved Remnants of Accreted galaxies as a Key Instrument for Halo Surveys (Análisis de Restos Resueltos de galaxias Acretadas como Instrumento Clave para el Estudio de Halos, en español) y un tributo a la novela de ciencia ficción 'Dune' de Frank Hebert, cuya trama se desarrolla en el planeta desierto y distópico de Arrakis.