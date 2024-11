Apple anuncia un programa de reparación para los iPhone 14 Plus con problemas en la cámara trasera

Apple ha anunciado un programa de reparación para los modelos de iPhone 14 Plus que experimentan la falta de vista previa cuando se utiliza la cámara posterior. Algunos usuarios de iPhone 14 Plus han notado que cuando van a utilizar la cámara posterior, el teléfono no permite ver una vista previa, lo que parece afectar a unidades fabricadas entre el 10 de abril de 2023 y el 28 de abril de 2024.