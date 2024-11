¿Cómo configurar Google Fotos para evitar que aparezcan recuerdos con personas concretas?

Para ello, la aplicación utiliza la inteligencia artificial y un sistema de reconocimiento facial con el que identifica las caras y los sujetos en nuestras imágenes, de manera que podemos marcar ciertos rostros e indicarle a la app que no aparezcan en los recuerdos automáticos. Esto es muy útil si, por ejemplo, no tenemos demasiadas ganas de ver ciertas fotografías de una relación pasada, o guardamos archivos de una persona que ya no está y que nos duele recordar.