¿Cómo activar la función de transcribir audios en WhatsApp?

Esta nueva herramienta de transcripción va a dar la opción a los usuarios de leer el contenido de los mensajes de audio en aquellas situaciones en la que no se puedan escuchar. Estas notas transcritas van a permanecer en el usuario y estarán protegidas por el cifrado de extremo a extremo de la aplicación.

Hay que tener en cuenta que no es una transcripción perfecta, en ocasiones, la aplicación no es capaz de detectar ciertas palabras, por lo que va a dejar un espacio en su lugar. Aun así, por el contexto se pueden entender perfectamente y son realmente útiles. También hay que tener en cuenta que puede influir el ruido que haya de fondo, por lo que puede que algunas palabras no sea capaz de transcribirlas por este motivo.