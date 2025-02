¿Cómo traducir las letras de las canciones de Spotify?

La traducción de letras es una función que todavía se está probando, por lo que no está disponible para todos los usuarios de Spotify.

Podemos traducir simultáneamente las letras de canciones extranjeras mediante aplicaciones de terceros o extensiones de navegador.

Liam Gallagher, cantante de Oasis, estalla contra el grupo español Alcalá Norte: "Que os jodan"

Como decía hace años el anuncio de televisión de un recopilatorio de canciones en español, no siempre sabemos qué estamos cantando. Por muchos idiomas que sepamos, puede que estemos reproduciendo en Spotify temas en inglés o ser fans del K-Pop y no tener mucha idea sobre el contenido de la letra que estamos cantando a pleno pulmón. Sin embargo, Spotify está implementando poco a poco una función para no solamente poder consultar la letra de una canción, sino saber en el momento cuál es su traducción a nuestro idioma.

Traducir canciones en Spotify, una función que no todos tienen

En primer lugar, hay que decir que, aunque Spotify ha implementado oficialmente la función para poder traducir las letras de las canciones, esta no está disponible para todos los usuarios y resulta ciertamente aleatorio conocer los motivos por los que esto sucede. No es cuestión de tipos de dispositivos en los que reproducir la música de la plataforma, ni siquiera una función de pago que solamente tengan los usuarios de Spotify Premium.

Lo más cercano a una respuesta oficial por parte de la plataforma lo podemos encontrar en los foros oficiales de Spotify, donde los moderadores responden a un usuario de la siguiente manera alegando a una implementación basada en la ubicación geográfica: “La traducción de letras es una función que todavía se está probando en algunos países. En Spotify, siempre estamos probando nuevas mejoras y funciones para ofrecerles a nuestros usuarios una mejor experiencia. Por eso, es posible que tengas algo en la aplicación que otros usuarios no tengan o viceversa, o que tengas una función que quieras probar temporalmente. Sugerimos que mantenga la aplicación siempre actualizada con la última versión para que no se pierda ninguna característica o desarrollo nuevo”. Sin embargo, revisando los reportes de los clientes de la plataforma musical de streaming, parece haber personas de los mismos países y unos lo tienen y otros no, añadiendo más incógnitas al respecto.

De esta forma, en caso de ser uno de los afortunados que sí tienen activada esta característica, tendrán que acceder a una canción en un idioma extranjero de la que quieran saber la traducción en tiempo real. Para primero poder ver la letra de la canción sincronizada con la reproducción, deberán hacer scroll en la app móvil o hacer clic en el icono de un micrófono en la aplicación de ordenador o el reproductor web. Una vez que tenemos la letra en versión original, debería aparecer un símbolo 文A idéntico al que por ejemplo podemos ver en el icono del Traductor de Google. Pulsando en este símbolo aparecerá de forma sincronizada la traducción a continuación de la línea que en ese momento esté sonando en el reproductor.

Otros métodos para tener canciones traducidas

Teniendo en cuenta la aleatoriedad para poder acceder a la función oficial de traducción de letras de canciones de Spotify, por suerte hay alternativas de terceros que funcionan a la perfección y suponen una gran alternativa mientras se implementa de forma oficial y universal esta característica.

En smartphone, la mejor opción es descargar una aplicación llamada Musixmatch. Si tienes Spotify Premium, puedes usar la aplicación Musixmatch para tener disponible la traducción, si esta no está disponible para tu dispositivo a través de la app oficial del reproductor. Esta no solamente funciona a la perfección, sino que también permite incluso tener separadas las letras dependiendo de quien cante esa estrofa, algo de gran ayuda teniendo en cuenta la cantidad de featurings que hay en la música actual. En caso de que no lo sepáis, Musimatch es el proveedor de letras de Spotify, excepto para Japón, por lo que se garantiza que se trata de traducciones “oficiales” hechas por personas bilingües y no por herramientas automáticas de traducción.