¿Cómo reiniciar el algoritmo de Instagram?

Las redes sociales son ideales para entretenernos mientras esperamos, para conseguir una información determinada o para poder dejar la mente en blanco cuando no nos apetece pensar. Nos proporciona información casi infinita, algo que hace que podamos pasar horas y horas haciendo scroll en la pantalla de nuestro móvil , viendo imágenes y vídeos en aplicaciones como Instagram.

Esta app está pensada para que podamos compartir lo que nos apetece, pero también para que seamos capaces de encontrar las cosas que se encuentran de tendencia en ese momento o aquellas que nos resultan muy interesantes . Cuanto más accedemos y damos like a un contenido, más nos aparece en la aplicación, porque el algoritmo entiende que eso es lo que queremos ver.

Puede que eso sea así en ocasiones, puede incluso que resulte ser cierto durante un tiempo determinado de nuestra vida, pero no es raro que, llegados a cierto punto, estemos un poco cansados de recibir siempre información sobre un mismo tema.

Para muchas personas comienza la tarea, ardua y lenta, de hacer entender a la aplicación que eso ya no es de nuestro interés , hemos pasado página y esperamos que la aplicación pueda hacerlo también. Este es el camino largo, el camino corto es reiniciar el algoritmo, una opción que desde Instagram quieren implementar a nivel global para que los usuarios puedan comenzar desde cero.

Hasta ahora, la cosa no es sencilla, una vez que ya no nos interesa el contenido que nos ofrecen por defecto es necesario comenzar a dar algunos pasos para que Instagram deje de mostrarlo, como comenzar a pulsar en la opción ‘no me interesa’ en algunos de esos reels que nos aparecen. Dejar de seguir las cuentas que proporcionan esos contenidos es otra de las maneras de lograrlo, así como eliminar el historial de búsqueda e incluso la caché, para que la información que tenía guardada desaparezca.