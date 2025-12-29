"Para que el bebé tenga la mayor estabilidad posible" se buscó a una familia de guarda con fines de adopción

El bebé abandonado en Sevilla por sus padres tenía restos del cordón umbilical y "no habría nacido en un hospital"

SevillaEl recién nacido abandonado en un portal de un edificio de Sevilla el pasado 15 de diciembre se encuentra ya con una familia que está tramitando su adopción, tras recibir el alta después de estar varios días en un centro hospitalario.

Según han informado fuentes de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, mientras el menor estaba en el hospital comenzaron los trámites para que no tuviera que ingresar en un centro de protección de menores, sino que directamente fuese a vivir con una familia de forma estable.

Así, "para que el bebé tenga la mayor estabilidad posible" se buscó a una familia de guarda con fines de adopción, de modo que la misma que lo tiene en acogida sea la que lo adopte de forma permanente.

El niño se encuentra ya en su casa

Para encontrar a la familia más adecuada, de hecho, se seleccionó a la candidata final entre varias que cumplían con los condicionantes más adecuados, un proceso que terminó poco antes de las fiestas navideñas, de modo que el niño se encuentra ya en su casa.

El bebé fue abandonado el lunes 15 de diciembre en un portal de un edificio de Sevilla todavía con restos del cordón umbilical, y fue visto por una vecina que salió del edificio y que acudió de forma inmediata a comprar pañales y leche.

De forma paralela se busca a sus padres, para lo que, entre otros aspectos, se están rastreando los registros de nacimientos en las últimas semanas en la capital andaluza.