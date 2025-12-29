El martes perdurará la inestabilidad en regiones mediterráneas, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones

Se espera una abundante nubosidad en toda la Península e incluso en las islas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes un cambio en el temporal de estos últimos días en la Península, aún con precipitaciones localmente fuertes en la Comunidad Valenciana, Baleares y litorales de Almería y Murcia, y la transición hacia un tiempo anticiclónico.

Mañana aún perdurará la inestabilidad en regiones mediterráneas, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, ocasionalmente con tormenta y granizo, que se prevén localmente fuertes y persistentes en regiones, además de las ya mencionadas, también posibles en Cataluña, y tenderán en general a cesar y a abrirse cada vez más claros.

Precipitaciones, nieblas y vientos

Las precipitaciones podrán ser en forma de nieve en las montañas del extremo este y de Mallorca por encima de 1400/1800 metros, pudiendo bajar localmente a los 1200 metros al principio en la Ibérica sur.

No se esperan precipitaciones en el resto de la Península, si bien abundante nubosidad baja con una tendencia por lo general a despejar a lo largo del día. Únicamente en el extremo occidental y Cantábrico predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

En Canarias, cielos nubosos con posibilidad de algún chubasco ocasional en las islas montañosas tendiendo a despejar.

Nieblas matinales en interiores de Galicia y del tercio este peninsular, alto Ebro y ambas mesetas, previéndose más densas y persistentes en el centro y oeste de la Norte.

Se prevén ascensos en las temperaturas máximas en el tercio sur peninsular y entornos de montaña del resto, con probables descensos en las zonas de niebla anteriormente citadas de la mitad norte peninsular, y pocos cambios en el resto.

Mínimas en descenso en la mayor parte del país. Se darán heladas débiles en amplias zonas de interior de la mitad norte peninsular y en sierras del sureste, llegando a moderadas en montañas incluso localmente fuertes en Pirineos.

Soplará viento flojo en la mayor parte del país, con intervalos moderados en litorales mediterráneos.

Predominio de la componente sur en el Cantábrico y Galicia y las componentes norte y este en el resto rolando a poniente en el Estrecho y Alborán.

Predicción en las Comunidades Autónomas

Galicia: Poco nuboso de madrugada tendiendo a despejado. Probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales y vespertinos en el centro de Lugo. Temperaturas mínimas en ligero descenso, y máximas con pocos cambios. Heladas débiles localmente en las provincias orientales. Viento flojo variable.

Principado de Asturias: Cielo poco nuboso o despejado, salvo alguna nube baja en la Cordillera de madrugada, donde es posible que se formen brumas y nieblas matinales dispersas. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Heladas débiles en zonas de montaña con viento flojo variable.

Cantabria: Predominio de cielo poco nuboso, salvo algún intervalo de nubes altas, y nubosidad baja en el extremo sur de madrugada donde no se descarta alguna bruma matinal. Temperaturas con pocos cambios. Heladas débiles en zonas altas de Liébana y del Ebro. Viento flojo variable.

País Vasco: Predominio de cielo poco nuboso, salvo algunas nubes bajas al principio y al final del día en la mitad sur, que pueden producir brumas y nieblas de madrugada en zonas montañosas, y algún intervalo de nubes medias y altas al mediodía. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero descenso y máximas sin apenas cambios. Viento flojo variable.

Castilla y León: Intervalos nubosos o poco nubosos. Nieblas, localmente persistentes en la meseta. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en descenso o sin cambios en la meseta y en ligero ascenso en la montaña. Heladas débiles, algunas pueden ser moderadas. Viento variable, flojo.

Comunidad Foral de Navarra: Intervalos nubosos. Probables brumas y bancos de niebla matinales en el valle del Ebro. Temperaturas mínimas en ligero descenso, y máximas con pocos cambios. Heladas débiles en el Pirineo. Viento flojo variable.

La Rioja: Intervalos nubosos o poco nuboso. Probables brumas y nieblas en el valle de Ebro. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Heladas débiles en zonas de montaña. Viento variable, flojo.

Aragón: Nuboso o muy nuboso con probabilidad de chubascos aislados remitiendo al final del día. Brumas matinales en depresiones. Cota de nieve a 1600-1800 metros. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios; heladas en el Pirineo, débiles en el sistema Ibérico. Viento flojo de dirección variable o en calma.

Cataluña: En el Pirineo, predominio de poco nuboso. En el resto, intervalos nubosos con precipitaciones localmente persistentes en el litoral y prelitoral, sin descartar que sean localmente fuertes y con tormenta a primeras horas, más débiles y ocasionales hacia el interior, remitiendo de norte a sur durante la tarde. Cota de nieve a 1600-1800 metros.

Brumas matinales en depresiones del interior. Temperaturas en descenso o sin cambios. Heladas en el Pirineo. En el litoral, viento moderado del nordeste; en el resto, viento flojo de dirección variable o en calma.

Extremadura: Poco nuboso. Brumas y nieblas dispersas, más generalizadas en Badajoz, algunas pueden ser persistentes. Temperaturas mínimas en descenso, y máximas sin cambios o en ligero descenso. Heladas débiles en zonas de montaña del norte, sin descartar algunas aisladas en el resto. Viento del este a variable, flojo.

Comunidad de Madrid: Cielos nubosos abriéndose claros a lo largo del día para quedar con intervalos nubosos, más abundantes en la Sierra. Probables nieblas matinales y vespertinas dispersas en la Sierra. Temperaturas mínimas en descenso. Temperaturas máximas con cambios ligeros predominando los aumentos en la Sierra. Heladas débiles en las zonas altas de la Sierra. Vientos flojos de este y nordeste por la mañana que tenderán a flojos variables por la tarde.

Castilla La Mancha: Cielos nubosos abriéndose progresivamente claros a lo largo del día para quedar poco nubosos al final de este. Probabilidad de nieblas matinales dispersas en las zonas de montaña, en el campo de Hellín y en el corredor de Almansa. Probables precipitaciones débiles en las sierras de Segura y Alcaraz, el campo de Hellín y el corredor de Almansa.

Temperaturas mínimas en descenso. Temperaturas máximas con cambios ligeros predominando los aumentos en la Serranía de Cuenca y en las sierras de Segura y Alcaraz. Heladas débiles en los sistemas Central e Ibérico. Vientos flojos de componente este por la mañana que tenderán a flojos variables por la tarde.

Comunidad Valenciana: Cielo muy nuboso con precipitaciones, en forma de chubascos, localmente fuertes, persistentes y acompañados de tormenta, sin descartar que sean localmente muy fuertes en la provincia de Valencia a primeras horas, remitiendo durante la tarde. Cota de nieve a 1400-1600 metros.

Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios o en ligero ascenso. En el litoral, viento moderado del este y noreste, girando por la tarde a norte y noroeste; en el resto, viento flojo de dirección variable, predominando la componente norte.

Región de Murcia: Cielos muy nubosos con precipitaciones débiles ocasionales, más intensas y probables durante la madrugada. Temperaturas mínimas en descenso; máximas con pocos cambios. Heladas débiles en el Noroeste. Vientos flojos de componente norte, ocasionalmente moderados en el litoral.

Islas Baleares: Cielo nuboso con chubascos ocasionales y dispersos que podrían ser ocasionalmente fuertes e ir acompañados de tormenta y granizo pequeño, preferentemente en las Pitiusas y Mallorca. Temperaturas nocturnas en ligero ascenso y diurnas en ligero descenso. Viento flojo del este y nordeste.

Andalucía: Cielos poco nubosos en la vertiente atlántica y con intervalos nubosos de nubes bajas en la mediterránea, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales en el litoral mediterráneo, más intensas en el extremo oriental. Temperaturas mínimas en descenso; máximas con pocos cambios, localmente en ascenso. Heladas débiles en las sierras. Vientos flojos variables, más intensos en el litoral.

Canarias: En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos, con grandes claros durante las horas centrales del día. En el resto, predominantemente nuboso con probables lluvias ocasionales en el interior de las islas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable.