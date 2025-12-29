En el tren, que recorre casi 300 kilómetros, viajaban 250 pasajeros, según la Secretaría de Marina (Semar)

La Marina desplegó 360 efectivos, cuatro ambulancias terrestres, tres aéreas, así como un dron táctico para localizar a los afectados

Compartir







El descarrilamiento del tren Interoceánico en el sur de México ha dejado 13 fallecidos y 98 heridos, según ha informado este domingo la Secretaría de Marina (Semar). De los pasajeros lesionados, 36 permanecen hospitalizados, cinco de gravedad. Algunos de los pasajeros han relatados a los medios que "el tren venía muy fuerte, no sabemos si se quedó sin frenos".

"Derivado de este accidente 139 personas se encuentran fuera de peligro, 98 lesionadas, de las cuales 36 se encuentran recibiendo atención médica hospitalaria y el resto se encuentran sin lesiones de gravedad, y lamentablemente 13 personas perdieron la vida", indicó la Semar en un comunicado.

Las autoridades mexicanas han expresado sus condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en este lamentable accidente y reafirmó su compromiso de atender el caso con la máxima responsabilidad, transparencia y apego a la ley, brindando apoyo inmediato a los afectados, que eran los pasajeros que se encontraban en los primeros vagones.

Amplio despliegue para localizar a los afectados

También explicó que durante las acciones de búsqueda y localización de las personas, desplegó un total de 360 agentes navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico.

Previamente la institución había contabilizado 20 personas lesionadas, de quienes dijo fueron trasladadas a hospitales locales para su oportuna atención médica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto una investigación para conocer las causas de este accidente y en ella participan agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se coordinan con autoridades federales y estatales que llevarán a cabo las indagatorias respectivas.

En un primer comunicado, la Secretaría de Marina indicó que el CIIT señaló que "se registró un evento ferroviario" a la altura de la comunidad zapoteca Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, estado de Oaxaca, sobre la Línea Z, "en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El recorrido del tren Interoceánico en México

La Línea Z, inaugurada en 2023, recorre desde Veracruz (Atlántico) hacia Salina Cruz (Oaxaca) y cuenta con 212 kilómetros de extensión. Esta nueva vía de comunicación interoceánica, México busca impulsar el comercio internacional al unir Asia con la costa este de Estados Unidos y Europa a través de ese paso, el punto más estrecho del país que conecta el Pacífico con el Atlántico y que busca competir con el Canal de Panamá.