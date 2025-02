El día de mañana quedará escrito a fuego en el gran libro de la historia de la televisión en España y en el mundo. A las 16:30h, el Cohete New Shepard de la empresa espacial Blue Origin despegará y Jesús Calleja se convertirá en el primer español no astronauta en viajar al espacio y en el primer presentador en hacer televisión fuera del planeta Tierra . Este hito sin precedentes, que ha sido posible gracias a la colaboración de Mediaset España, Prime Video y Zanskar Producciones, podrá verse en directo en Telecinco en un programa especial realizado por Informativos que conducirán Carlos Franganillo y María Casado desde las 15:45 horas .

Para documentar la hazaña, este programa especial contará con la colaboración de expertos , conexiones en directo con diversos puntos de interés, mensajes para Calleja de personalidades y celebrities que le han acompañado en sus aventuras y con la señal en directo facilitada por la empresa Blue Origin antes, durante y después del viaje del New Shepard.

Estarán en plató con Franganillo y Casado Pedro Duque , astronauta y exministro de Ciencia, Innovación y Universidades; Juan Carlos Cortés , ingeniero aeronáutico y director de la Agencia Espacial Española (AEE); y Raúl Torres , CEO de PLD Space, compañía española del sector aeroespacial pionera y referente en Europa en el desarrollo de lanzadores reutilizables, y constructora de la familia de cohetes MIURA. Intervendrán también en directo a través de conexiones dúplex Mercedes Milá , amiga de Jesús Callea; y Mário Ferreira , emprendedor y magnate de los medios de comunicación portugués que ya viajó al espacio en una de las misiones anteriores del New Shepard.

En la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la Universidad Politécnica de Madrid estará el periodista José Rocamora , que podrá comentar el lanzamiento y el viaje del New Shepard con un grupo de alumnos del laboratorio de Experimentación en Espacio y Microgravedad (LEEM).

Unos 20-25 minutos después del despegue, la cápsula del New Shepard tomará tierra de nuevo y Jesús Calleja y los cinco tripulantes que le acompañarán habrán vivido una experiencia única e inolvidable . Cuando la escotilla se abra, Calleja será recibido por un equipo de Blue Origin y su hermano Quique y pronunciará sus primeras palabras y contará sus impresiones en exclusiva a los espectadores de Telecinco .

En la entrega final de la docuserie ‘Calleja en el espacio’ , que Mediaset España emitirá tras su estreno en Prime Video, los espectadores verán las imágenes de Jesús Calleja flotando en ingravidez dentro de la cápsula del New Shepard y contemplando la Tierra desde el espacio. También mostrará imágenes exclusivas de su viaje desde España y los días previos al lanzamiento , las interacciones con su familia , sus sesiones de formación junto a sus compañeros de vuelo y las reacciones de Calleja tras hacer historia.

El New Shepard despegará a las 16:30h de mañana martes desde las instalaciones de Blue Origin en la zona oeste de Texas. Durante el viaje de 11 minutos de duración , los astronautas se elevan más allá de la línea de Kármán (100 km/62 millas), el límite internacionalmente reconocido del espacio, y experimentan varios minutos de ingravidez , contemplando vistas de la Tierra que cambian la vida a través de ventanas que ocupan más de un tercio de la superficie de la cápsula. El vehículo es completamente autónomo.

Bautizado en honor al astronauta Alan Shepard , el primer estadounidense en el espacio, New Shepard es el sistema de cohetes suborbital completamente reutilizable de Blue Origin, diseñado desde el principio para el vuelo humano. La cápsula de la tripulación tiene capacidad para seis personas.

Casi el 99% de la masa en seco de New Shepard es reutilizable, incluyendo el propulsor, la cápsula, el anillo estabilizador, el motor, el tren de aterrizaje y los paracaídas. El motor BE-3PM de New Shepard funciona con una combinación altamente eficiente y limpia de hidrógeno líquido y oxígeno. Durante el vuelo, el único subproducto de la combustión del motor de New Shepard es vapor de agua, sin emisiones de carbono.