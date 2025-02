Calleja va a cumplir un sueño de toda una vida este martes 25 de febrero: ser el tercer español en la historia en subirse al cohete New Shepard de Blue Origin. "Siempre he querido ser astronauta, soy un loco de la astronomía, de la astrofísica... Es una pasión que siempre he vivido y que culmina yéndome al espacio", nos comentaba Calleja en exclusiva para esta web.