Las mujeres con niveles más altos de minerales esenciales circulando en su sangre durante el embarazo, en particular cobre y manganeso , junto con vitamina B12 , tenían un menor riesgo de desarrollar presión arterial alta en la mediana edad , unos 20 años después, según un estudio de investigadores estadounidenses.

Sin embargo, no se sabe si los niveles más altos de metales no esenciales durante el embarazo pueden influir en el riesgo de desarrollar presión arterial alta más adelante en la vida. Además, está comprobado que la exposición crónica a los metales no esenciales plomo, cadmio y arsénico se asocia con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, según la declaración científica de 2023 de la Asociación "Metales contaminantes como factores de riesgo cardiovascular".